Al estilo del Capitán a Posteriori de los satíricos dibujos de Southpark, hoy en día abundan los superhéroes que nos enseñan cómo sólo hay que esperar una catástrofe para dar una opinión de cómo tendríamos que haberla evitado. Muy de cuñados, muy de analistas post-partido y también muy de hipócritas. Entre ellos los presidentes de las territoriales, que como postea Albelda «llevan años al lado de Rubiales apoyándolo en todo (incluyendo sus donaciones para subirse el sueldo) y ahora que lo ven ‘out’ aprovechan para dejarlo tirado y proclamarse los salvadores del fútbol».

Además, con la indecencia de dimitir un minuto después de que el todavía presidente los echara o de haber fletado coches para llenar los vacíos de la Asamblea. Una auténtica vergüenza que debe servir de ejemplo para no hacer bandera de la cobardía. A nadie se le exige ser un superhéroe pero el valor está en anticiparse y eso es aplicable a otros ámbitos.

Por supuesto y de manera especial también al Valencia y el mercado suicida de Lim, cuya decisión de no invertir en el equipo no se puede cambiar y está más clara que nunca. Detrás del maquillaje de Corona, protagonista del enésimo papelón, y de su insostenible discurso de la sostenibilidad, asoma la figura de un Baraja preparado para lo peor. Tan cierto como que hay operaciones abiertas, por ejemplo la de Braithwaite, lo es también que el máximo accionista no va a autorizar pagar ni siquiera un millón a menos que salga Castillejo, cuyo caso está muy encallado.

Es imposible, imposible del todo, que alguien que no esté a sueldo defienda la política condenatoria de quien se rasga las vestiduras por no haber vendido a Mamardashvili. O que después de haber hecho más de 20 kilos en caja y tener 10 de espacio en el fair-play decide dejarlo caer todo. Con o sin fichajes sobre la bocina, se viene la temporada más dura de la historia y eso es justo lo que por vergüenza (y porque es una exigencia del Pipo) tienen que decir Layhoon y compañía. No queda otra que eso y rezar. Rezar muchísimo para que los 40 y pico mil fieles de Mestalla acudan al rescate de una entidad que continuará siendo nuestra cuando Lim se vaya.