El mercado de fichajes deja muchos retratados

El mercado de fichajes ha dejado mal parado a casi todo el mundo, desde el ‘Local manegement’ y sus alardes de falsa autonomía en el mes de junio hasta a Peter Lim, que no contento con dejar al club en una situación extremadamente precaria, ha decidido darle una vuelta de tuerca más al drama del equipo no dejándole gastar el espacio que quedaba en el Fair Play Financiero.

La secretaría técnica ha vuelto a quedar como un ente supeditado al capricho del máximo accionista mientras que la realidad es que los fichajes (que no me disgustan) tampoco denotan un gran trabajo de captación y seguimiento por su parte. Por no hablar de que sin el peso del escudo no habrían tenido tanta paciencia para esperar al Valencia.

Por otra parte, el ‘autosabotaje’ de Lim muestra una irresponsabilidad tremenda que añade dificultad a la lucha por la permanencia. El equipo necesitaba refuerzos en todas las líneas y se han vuelto a dejar más de media casa por barrer. Espero que el Pipo haga magia otra vez.