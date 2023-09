El futuro y el presente en el Valencia de Lim… y de Baraja

Nos ha tocado vivir un Valencia muy duro. No el peor de todos los tiempos, al menos de momento, pero sí uno que no se había visto desde hace mucho; y al que los que tienen entre 15 y 30 años les parecerá una película de terror. Afortunadamente, añado. Los que teníamos esas edades en 1999, cuando todo empezó a cambiar, ya habíamos vivido un descenso y varios años de agonía. Por lo que os consideramos a los anteriores, a pesar de lo que podáis pensar, casi unos afortunados.

El presente del Valencia de Peter Lim, y de Baraja, pasa por tener claras muchas cosas que no tenemos la menor intención de aceptar, y eso ya hace que se parta con un hándicap realmente significativo. La “guerra” contra el máximo accionista no se gana en las redes, no se gana vaciando el campo, no se gana con manifestaciones y no se gana acusando al valencianismo de estar dormido o anestesiado. Esa guerra, de hecho, no la ganaremos nosotros. Sino el inversor, o inversores, que algún día le compre las acciones al actual dueño. Decirlo no significa que haya de gustarnos. O que estemos de acuerdo. Simplemente quiere decir que reconocemos cómo está la situación.

Porque incluso estamos llegando a puntos que son absolutamente absurdos. Podemos criticar a Meriton mil cosas, dos mil o cien mil, pero darle cera a Lim porque no quiere que se tenga otro balance más con déficit, con permiso lo digo, me parece una estupidez impropia de gente adulta. Otro tema es para qué vino este señor, que fue precisamente para que esto no volviera a suceder. Sin embargo, que quiera que el club se financie solo y no gaste más de lo que genera, no es algo negativo de por sí. Es más, el no haber respetado esto muchísimas veces en nuestra historia es lo que hizo que nos quedáramos a los pies del abismo; que se nos olvida rápido.

Ese es el presente y, de alguna forma, el futuro del Valencia de Peter Lim. Y de Baraja. Hasta 2026, si el dueño vende, debe afrontar el pago de 61 millones por la quita pactada con CaixaBank para ello; y no lo va a hacer. Hasta que no se firme el convenio y el Nuevo Mestalla eche a andar y se venda el actual, esta mercantil no tiene valor económico. Sólo emocional. Y sólo para nosotros. Porque a Lim lo que le pase al Valencia CF, sin SAD, ya hemos visto que le da del todo igual. Y en cuanto a Baraja… Para dolor del entrenador, este también es el Valencia de Baraja. Y si hay alguien que ahora se sorprenda o que espere no sufrir incluso más que el año pasado, es que no se ha enterado de nada. Al que atice a la plantilla por no tener nivel, al que insulte a morir a los que están aquí porque no “han hecho” un equipo mejor… se le va a hacer muy largo el año. En el Valencia, ahora, se necesita tranquilidad para trabajar y el apoyo incondicional al equipo aunque el de Singapur no nos dé nada, que no lo hace. Insultar a los jugadores por su nivel, por lo que han costado o por lo que puedan cobrar… como método de desahogo puede estar bien, pero como método de ayuda, sinceramente y por más que se me quiera decir, no tiene un pase.

Del Pipo se han dicho muchas burradas. Que si iba a dimitir, que si iba a incendiarlo todo, que si tenía una reunión con su agente, que si estaba cabreado porque le habían engañado… Que no, que esto no va así, que Baraja sabe muy bien dónde está y qué tiene que hacer. Sabe que estamos tiesos y que el dueño no quiere poner ni un euro más. Y que nadie espere que vaya a generar más ruido que afecte a los jugadores, porque es consciente de que eso sería igual a sentenciar a la plantilla. Otra cosa muy distinta, y lo llevo diciendo semanas, es que quiera que sea el club, y no él, el que diga cuál es el objetivo y dónde se pretende llegar con esta política. Cosa que los dirigentes deben hacer sí o sí, por respeto al valencianismo y por mera responsabilidad institucional. Tienen que mirarnos a la cara (que Lim lo haga aunque sea en la persona de otros a los que vamos a “matar” aunque no sean los últimos culpables) y decirnos que toca apretar los dientes para no bajar. Que, a causa de una gestión calamitosa (cosa que también deberían decir pero no dirán), eso es lo que toca. Cuando por fin tengan el valor de dejar claro el objetivo real del club, entonces ya seremos nosotros los que hagamos lo que creamos que debemos hacer. Les tocará hacerlo a los de aquí, pero esto es sólo cosa de Peter Lim.