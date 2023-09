11-S: El día que Peter se cansó del Valencia

Hoy se cumplen cuatro años desde que Peter Lim dinamitó al Valencia. Y no puede decirse aquello de que parece que fue ayer. El valencianismo ha tenido que soportar desde entonces muchas derrotas, muchas ventas de jugadores importantes y mucho sufrimiento. Hasta lágrimas. Las vimos el año pasado al borde del descenso. El 11 de septiembre de 2019 fue el inicio de la caída libre que tarde o temprano condenará al equipo al descenso a segunda división. Aquel día el máximo accionista perdió definitivamente el interés por el club y lo abandonó a su suerte. Sin inversión, sin compromiso y sin nada. Tampoco sin Europa. No es causalidad que el equipo se haya quedado fuera de las competiciones europeas en los últimos cuatro años. Marcelino dio en la clave en su despedida. «Hay tomas de decisiones que determinan si quieres crecer o crecer es lo secundario». Peter Lim no quiere que el Valencia crezca. Al revés, no le importa que se haga pequeño. Está en ello.