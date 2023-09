Son muchos los motivos por los que el Valencia no ocupa en el fútbol español y europeo el puesto que le corresponde y que perfectamente podría ser a día de hoy el del Atlético, la primera alternativa de poder a Madrid y Barça. Muchos motivos, eso sí, que se resumen en solo uno: Peter Lim. La deriva con el máximo accionista singapurés es tal que la comparación produce sonrojo. No es en la mesa de los que aspiran a los títulos donde se sienta el Valencia. Ya ni siquiera en la de los que lo hacen por Europa. Empujada por Baraja, la presidenta Layhoon dejó claro que no queda otra que sentarse en la mesa del final, con los últimos de la fila.

Sin rumbo deportivo, en especial desde el jaque mate a Mateu Alemany, el Valencia ha perdido potencial a todos los niveles al tiempo que en su banquillo se han ido electrocutando entrenadores. Hasta la friolera de 20 cambios se cuentan en el tiempo que lleva Simeone en el suyo, una espiral que es cierto que no empezó con Lim pero que se ha acelerado con él y ha sido una constante desde el cambio de Pizzi por Nuno a excepción de con Marcelino. No hay ninguna duda a estas alturas de dónde está el problema ni de porqué cada foto sale más borrosa que la anterior. Por ejemplo, la del límite de coste salarial de LaLiga que está a punto de conocerse y que sorprendentemente es inferior al de la soga del propio Lim... Todo por no invertir ni un euro a la espera de que le den lo que quiere y vender.

Ilusión no, necesidad

Se habla del ascenso con la boca pequeña. Pero se habla. Y además está presente en cualquier discurso, incluido el de Miñambres, principal responsable de no haberlo conseguido por su error en la elección del técnico. Y es que volver a Primera puede no ser una obligación pero tampoco una ilusión. Es una necesidad. Y que a estas alturas los números sean peores que los del Levante de Nafti no es buena señal. Calleja no llegó a darle un sello de identidad al equipo la pasada temporada ni a sacarle todo el rendimiento y tampoco lo ha logrado en lo que va de esta. Siguen pasando cosas que no se entienden y que se deben explicar.