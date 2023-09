Pues sí, una "pena"

Llegará el día en el que Corona deje el Valencia CF y ya no habrá nada que lo ate a esta ciudad. Es algo que no a todos les va a pasar, y ellos bien que lo saben, pero que al director técnico le permite tratar de justificar lo injustificable con la mejor de sus sonrisas. Pese a los esfuerzos del nuevo responsable de comunicación limitando las preguntas, apenas unas cuantas bastaron para que volviese a salir malparado. Al final, que reconociese como primera consigna la obligación de reducir el coste de plantilla fue la única de sus respuestas con un indiscutible poso de verdad. En el resto, más de lo mismo en el enésimo ejercicio de funambulismo para blanquear públicamente a Lim. No despejó la duda de Rafa Mir, lo que alimenta la sospecha de que si para su fichaje había dinero es porque su agente es Mendes (y quien sostenga la teoría de que el superagente ya no se lleva con su socio, que la demuestre). No se ruborizó tampoco en marcar como objetivo la salvación y a partir de ahí «que el equipo diga hasta dónde es capaz de competir». Todavía menos en sacar pecho del espejismo de Gattuso, que por otra parte tampoco fue para tanto. Ni en dejar para la posteridad otra frase de cabecera: «No vender también es invertir». Lim quería caja con Mamardashvili, pero no por el montante de ninguna de las ofertas que llegaron y de hecho fue ahí donde llegó el bloqueo. Lo mismo que con Diakhaby y Thierry. Solo falta por escuchar que no gastar el límite de coste salarial también es invertir. Al tiempo.

Auxilio Quien nunca saldrá al rescate es Tebas. El presidente de LaLiga bien podría poner sus barbas a remojar después de lo de Rubiales, pero en lugar de eso sigue enrocado en negar que a la competición que preside la están pasando por derecha e izquierda. Está él como para que le dé «pena» la situación del Nuevo Mestalla, de la que habló sin que nadie le preguntara. Pena la que tenemos aquí. Y rabia porque a estas alturas aún hay quien como él parece obviar que si Lim no retoma las obras es porque no quiere y no porque no le dejan. Si quisiera, hoy mismo empezaba. Pero sin privilegios.