Y si nos vamos... ¿Qué hacemos con el nuevo?

A mí me gustaría pelear lo de quedarnos en Mestalla. Primero porque en el fútbol de la estandarización y la despersonalización, la singularidad de nuestra casa es un valor patrimonial a defender. Segundo porque su fortaleza competitiva no te la da un estadio horizontal. Pero sobre todo porque el estadio que se proyecta, low cost, de mínimos y con tan poco empaque visual no es precisamente el campo por el que dejar atrás uno de los feudos con más historia del Viejo Continente. A partir de ahí, ojalá exista la fórmula para -reformando, saneando y adecuando Mestalla- poder quedarse y que no perjudique ni al club ni a la ciudad, pero si hay que irse la pregunta que se tiene que hacer todo el mundo es ¿Qué hacemos con el nuevo? Porque una institución centenaria y del prestigio del Valencia no merece un estadio mediocre y con el que los aficionados no se sientan identificados. Si con todo el dolor nos tenemos que ir, que sea para dar un salto a mejor, no para ir a cualquier parte.