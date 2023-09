Cambios, no recambios

Se acabó el plante, pero no el problema. A excepción de Mapi León y Patri Guijarro, merecedoras de todos los honores por su dignidad, las internacionales jugarán contra Suecia. Pero el pacto de Oliva más que pacto es una patada adelante. Ni la destitución de Camps ni la de Tomé, que literalmente va a durar dos partidos, pueden aceptarse como pulpo cuando de lo que se trata es de convocar elecciones a la mayor brevedad posible.

Es una burla que el delfín de Rubiales siga como cabeza visible de una ‘nueva’ Federación que no hace más que emitir comunicados que no dicen nada... No son recambios lo que hace falta sino cambios y además muy profundos. El fútbol español está alcanzando cotas tan altas de bochorno y sinsentido que hasta se acepta con naturalidad que sea el Gobierno quien prometa la destitución de la seleccionadora, una injerencia castigada y perseguida por FIFA en caso de ser cierta. Pese a su intervención mediadora, recuérdese que Francos es el presidente del CSD, no de la Federación. Y será en calidad de lo primero por lo que participe este jueves en los actos previstos en Valencia por la presidencia española de la Unión Europea. ¡A ver si de una vez se hace lo que toca!.

Bloqueo

«No hay más camino que la salida de Lim y que los políticos cumplan sus promesas e intervengan». Pocos manifiestos más acertados y celebrados que el último firmado por las plataformas valencianistas. Sobre todo por la oportunidad del momento, en plenos contactos del Ayuntamiento con el resto de partidos (ayer Compromís, hoy PSOE). Y también porque cada vez está más cerca que el máximo accionista obtenga lo que quería en vistas de la voluntad expresada por los nuevos responsables públicos o su innegable giro en el discurso ahora que gobiernan. Tan cierto como que antes de las elecciones el acuerdo estaba próximo lo es también que este verano no ha sido uno más para el Valencia. Las acciones de Lim tendrán más valor con esa inyección y aunque hay quien quiera ver en eso una posibilidad más alta de que venda, la realidad es que lo único que se va a conseguir así es reforzar todavía más su dominio.