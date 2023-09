Semana fantástica

El Valencia tiene una plantilla corta y es evidente. La lesión de Canós de hecho supone ya un contratiempo importante en semanas normales y más aún en aquellas con tres partidos. Por eso entiendo menos a Meriton y más a Baraja. Peter y Layhoon han demostrado que la confección de plantilla ha sido un drama y el técnico sacar maravillas de un equipo que tiene un once con sus carencias pero que puede competir ante cualquiera gracias a la gestión del entrenador. Impecable con los jóvenes y teniendo muy claro qué hacer y cómo hacerlo. No es fácil y habrá días de no tanta fortuna o acierto, como el del Alavés a nivel táctico, pero no se le puede negar que su dominio de la pizarra sorprende a propios y extraños. Y me incluyo. Diría que yo mismo dudé de la capacidad del entrenador del Valencia CF por sus primeros meses y visto lo visto es importante destacar que llegó en medio de la temporada, sin tiempo para trabajar en cosas concretas y con las prisas y la presión por la tabla clasificatoria. Y aún con esas encontró por el camino a Diego López, Javi Guerra y ha hecho una limpieza que se necesitaba.

Futbolistas como Cavani, Castillejo, Ilaix o Yunus están mejor fuera que dentro. Es una realidad. Y en varios de esos casos no es por cuestión de actitud sino también de aptitud. A veces va hasta de la mano. El mejor ejemplo es ver cómo le va a muchos de ellos desde que abandonaron la entidad. Lo mismo sucede con Mosquera y el Facu Gonzalez. Uno quiso un contrato perfecto en Valencia y correr más de la cuenta y el otro esperó a su momento para aprovecharlo en la élite. Mientras uno va camino de su segunda titularidad consecutiva en LaLiga, el otro no ha debutado todavía con la Sampdoria. Y el futuro dirá, porque Facu también tiene condiciones, pero si hay una cosa clara es que en el Valencia se tienen que quedar los que quieran vestir la camiseta del Valencia. Ni más ni menos. Y entre ellos está un Baraja que cada día merece más todo lo bueno que le está pasando desde que llegó. Ahora, con una temporada entera por delante, lo que no se debe es colocar una presión excesiva sobre el bloque y el técnico. Y la realidad es que la afición ha entendido perfectamente ese escenario. Disfruta de las victorias como la del Atlético de Madrid pero va con pies de plomo por la plantilla que hay en estos momentos. Acude a Mestalla a remar pero también a gritar contra una propiedad que destroza el club cada temporada. A ellos, los que se sientan en Mestalla cada domingo, hay poco que reprocharles. Todo lo contrario. En definitiva, la comunión Baraja, plantilla y afición es total y esa es una grandísima noticia. Sobre todo viniendo de Gattuso hace un año, que su mayor excusa era lo difícil que es jugar en Mestalla.