La misma filosofía que ante el Atlético

El partido contra el Atlético de Madrid marcaba el pulso de un calendario complicado y con muchas ‘minas’ tras el parón. El vestuario sin embargo tenía las ideas claras. Partido a partido. Haciendo bueno el dicho de Diego Pablo Simeone, nadie pensaba en el Almería antes de enfrentarse a los rojiblancos.

Y aunque pocos imaginaban una victoria y mucho menos como se dio -me incluyo- la realidad es que los jugadores de Baraja sí creían que podían encontrar algo positivo en el duelo de Mestalla contra el Atlético. Y eso, visto lo visto, es una noticia sensacional. Sobre todo teniendo en cuenta que hace no tanto, los jugadores de la primera plantilla tenían muchos problemas de ambición y de actitud. Con ese contexto, el duelo contra el Almería no se afronta con esa sensación que había hace no tanto de «rival pequeño despiste seguro». El equipo está con ganas y quiere seguir en la parte media alta de la clasificación. De eso no hay dudas.