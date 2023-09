El vaso medio lleno o medio vacío

Si al inicio de temporada nos dicen que el Valencia lleva 10 de 16 puntos posible lo habríamos firmado con ‘sangre’. Es un decir, pero es una realidad. Sobre todo porque el Valencia CF sufrió tanto en el mercado de fichajes como Baraja ayer cuando le daba por mirar al banquillo. Y sí, es coyuntural porque hay lesiones y molestias físicas, pero no es ni medio normal asumir que la temporada va a ser de esta manera. En cualquier caso, la posibilidad de afrontar el duelo contra la Real Sociedad con más tranquilidad de la esperada permite ver el vaso medio lleno. Y no es conformismo sino restar presión a un grupo que lo que menos necesita es precisamente llenarse de miedos y de problemas. Porque empatar y más de la manera en la que se hizo en Almería no le gusta a nadie, pero es un peaje que hay que sufrir por tener a Meriton al frente de la propiedad. Lo demás son buenas noticias. Los chavales, Javi Guerra, Fran Pérez, Diego... Hay motivos para sonreír.