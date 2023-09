La prueba del algodón para una plantilla corta

Queda demostrado, con permiso de la final de la Copa de Bordalás, que Baraja es lo mejor que le ha pasado al Valencia en los últimos cuatro años. El dueño del club no cree en el Valencia y, sin embargo, el Pipo ha conseguido que sus jugadores y los aficionados crean. Tiene mucho mérito. Y más tendrá todavía si el técnico consigue mantener en esta primera jornada intersemanal de la temporada el nivel de fútbol, intensidad y resultados del arranque liguero. El once titular ha demostrado que es competitivo y fiable, pero la semana de tres partidos exige oxigenar la alineación. Como hacen el resto de rivales. El equipo está cogido con pinzas y da las primeras señales de cansancio físico. Los caras a cara contra la Real y el Betis pondrán a prueba la profundidad de una plantilla «corta», como reconoció Baraja al cierre del mercado, que puede no estar preparada para soportar las rotaciones. Lo que está claro es que no está diseñada para muchos cambios. Da mucha RABIA. Cada punto que suman más.