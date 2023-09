Con sentido común

Baraja va de frente. No engaña. Y en cada rueda de prensa lo demuestra. El entrenador del Valencia tiene muy claro qué mensaje hay que transmitir. Y de hecho nunca son sus palabras las que enganchan o convencen al personal. Al contrario. Son sus actos, el trabajo que se ve en el campo, el sentido común y especialmente la coherencia que transmite. Cero excusas, aunque le sobren. Y exigencia máxima. Todas esas y algunas más son las claves de cómo está capeando un temporal que no es nada fácil. Un mar revuelto que en otras circunstancias sería ingobernable, desde la realidad de una plantilla corta en la que la mayoría aún no pone cara a los canteranos que entran en las segundas partes pasando por el factor Lim y la condena de que como máximo accionista cuenta con el beneplácito de LaLiga para desinvertir y estar de retirada. En un Valencia normal, la proyección de puntos estaría rozando los 70, la frontera para objetivos mucho más ambiciosos. Pero el obligado reajuste de expectativas hace que con los pies en el suelo se continúe pensando en llenar el granero para cuando llegue el invierno. Que Tebas le dé normalidad a que un histórico tenga que pelear por la salvación demuestra una vez más que no es el club y sus aficionados lo que le importa y eso debería ser suficiente para no bajar la guardia. Todo el apoyo al entrenador, a los jugadores y a los que suman en el club. Pero ni un centímetro a los que lo destruyen.

¡Qué prisas! El concejal de grandes proyectos del Ayuntamiento ha metido la directa para ventilarse el convenio. De hecho, aunque hay mucha letra pequeña de por medio, ya se desliza la posibilidad de firmarlo sin pasar por el Pleno. Mal asunto de golpe y porrazo tanta prisa, como si se pretendiese salir del paso y después hacer todas las modificaciones que fuesen necesarias... A Olano hay que valorarle la energía que está poniéndole al tema y su vehemencia en la sesión de ayer, pero también tendría que explicar porqué tan rápido. Tanto como para haber sido él quien viajara Madrid para reunirse con el secretario del Consejo y abogado de Lim. Mucha atención.