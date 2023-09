Valorar cada punto y montar menos dramas

Demasiados dramas en el entorno del Valencia. Como casi siempre y por casi todo. Y también cierta falta de sentido práctico y asunción de la realidad; que no aceptación, lo cual es muy distinto. Lo he dicho varias veces pero voy a insistir: pienso celebrar cada punto que consiga el equipo de Baraja, que es el de todos, hasta llegar a 42-43. Y, una vez alcanzada esa cifra, entonces veremos dónde estamos y, sobre todo, dónde podremos estar a final de curso.

Decir esto, y decirlo así, no es conformarse. A mí no me ha comido el tarro Peter Lim ni me ha hecho creer que lo normal, en este club, es que el objetivo sea no bajar. Nadie está normalizando nada, pero tampoco confundamos al personal. Encarar la realidad que se tiene delante no implica renunciar a ser lo que has sido o has intentado ser siempre. Y, hablando de realidades, ahora mismo no se me ocurre un error mayor que la falta de realismo que muchos tienen sobre el contexto. Como dice el Pipo, mandar mensajes que no se ajustan a la realidad es un absoluto desacierto. Y además, uno que la afición no se merece.

Sobre el punto de Almería he leído de todo. ¿Que podíamos haber ganado tal y como se puso el partido? Seguro. ¿Que podíamos haber perdido en el global de los 90 minutos? También. ¿Que hubo fallos defensivos graves? Sí. Fallos cometidos por el mismo equipo que era el que menos disparos a puerta recibía de la Liga hasta la jornada 5, y que venía de hacer un partido prácticamente perfecto en ese aspecto, apenas una semana antes, contra el Atlético de Madrid.

Esto es el Valencia de hoy. Hoy, nuestro equipo es una montaña rusa de juego y emociones. ¿Y por qué? Pues porque está plagado de críos que pueden pasar de lo mejor a lo peor en cuestión de días. Eso forma parte del aprendizaje, del proceso de crecimiento de un jugador de élite. En unos días Mosquera ha pasado de ser un central para años a ser mirado con lupa; y eso no tiene ningún sentido. Cristhian va a ser un jugador enorme, pero tiene que cometer errores para llegar a serlo. Y tal hecho, guste o no guste, hay que entenderlo. ¿Que lo ideal sería que cometiera esos errores durante una cesión en otro equipo donde lo jugara todo? Sí, por supuesto. Pero, para bien o para mal, la planificación deportiva del club no está en manos del bueno de Cristhian.

Tenemos 10 puntos de 18, lo que supone una proyección de 63 al final del campeonato. No creo que estemos en ese baremo. Ya me gustaría a mí. Pero lo que sí es un hecho es que, a falta de 96 puntos por jugar, nos faltan 30 (o mejor sumar 2 ó 3 más por si acaso) para alcanzar el objetivo reconocido por todos, y señalado desde el propio club en voz de la presidenta, Layhoon Chan. Y a partir de ese momento, que ojalá llegue y pronto, veremos lo que pasa con el resto de la temporada. Me temo que nos gusta tanto vivir el mañana que muchas veces nos olvidamos del hoy.

Me gustaría hablar también del Nuevo Mestalla, de Mestalla, del futuro y de algunos debates que sólo entiendo si tengo en cuenta el interés particular que algunos tienen en que sean caldo de cultivo de la actualidad. El Valencia se tiene que ir al nuevo campo, y cuanto antes mejor. Porque eso significaría que las obras habrían acabado por fin, que las parcelas del actual estadio estarían vendidas y que las famosas hipotecas de Bancaja (mira si tienen años) ya se habrían cancelado. Ya sé que a este tema no le hacemos mucho caso (por no decir que nunca nos ha importado), pero resulta que es absolutamente primordial para el futuro.

A nadie le gusta que Peter Lim esté aquí. Y por repetirlo muchas veces no estamos más indignados ni somos más del Valencia; que alguno, él sabrá la razón, parece tomárselo así. Pero una cosa es eso y otra obcecarnos en ver problemas y enemigos precisamente donde están las soluciones que han de aplicarse. Cuando Javier Tebas dice lo que dice, su discurso no es un tiro al aire, no nos engañemos ahora con él. Y si la Liga ayuda, mucho mejor. No sé vosotros, pero yo no veo una fila de inversores haciendo cola para comprar el club. Si hay que poner en valor la mercantil, pongamos en valor la mercantil; que eso no sólo le viene bien a Lim, también nos viene bien a nosotros. Demasiadas veces se toma el daño colateral al Valencia como un daño asumible y esto no debe ser así. Al final el daño siempre es daño. Y yo no quiero que Meriton pague nada porque no quiero deberle nada. El campo es del Valencia, lo debe pagar el Valencia y sólo el Valencia debe de poder sacarle partido. ¿Tan difícil es entender esto? Yo creo que no.