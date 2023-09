Un doloroso cambio de roles en el Villamarín

Si la vida pasa rápido, casi sin percatarnos, el fútbol lo hace a una velocidad aún mayor. Hace no tanto tiempo era el Valencia CF el que levantaba títulos y jugaba la Champions, mientras que el Betis luchaba por ocupar una última plaza para Europa años después. Ahora son los béticos los que conquistan títulos y pelean por clasificarse para la Liga de Campeones con plantillas de relumbrón. Doloroso cuanto menos.

No deja de ser un orgullo que un técnico versado en esto como Pellegrini destaque el peso histórico del Valencia. También lo hizo Simeone, Alguacil... y alguno más. Sin embargo ese elogio esconde una triste realidad y es que los técnicos destacan al referirse al murciélago cuestiones etéreas y no de rivalidades actuales. El Valencia sobrevive por historia y por afición. Y en el campo por Baraja y un grupo de jóvenes irreverentes que no entienden de etapas. En el Villamarín saldrán a por todas, pero sumamente mermados por las bajas de una plantilla incompleta. Habrá que esperar un nuevo milagro.