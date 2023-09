Plantilla en cuadro

Todo el mundo sabía que la plantilla del Valencia CF era insultantemente corta. Todo el mundo, incluidos aquellos que no se cortan en su maquillaje a Lim. Así que, apenas seis jornadas después, absolutamente a nadie le ha pillado de nuevas que el equipo esté cogido con pinzas para jugar contra el Betis. Poco más de un mes ha sido suficiente para demostrar cómo de grande ha sido el sacrilegio de desaprovechar siete millones de fair-play. Y es que a la plantilla no le alcanza en número ni en calidad más allá del buen bloque con el que Baraja está cuadrando el círculo. Los 10 puntos en el arranque de temporada son un balón de oxígeno para semanas como esta de tres partidos en la que el Pipo no tenía con qué rotar y ahora casi que no tiene con qué jugar. Con la enfermería hasta los topes, las consecuencias no se han hecho de esperar. Este domingo habrá que improvisar (otra vez) y cruzar los dedos para resentirse lo menos posible. Nada, por otra parte, a lo que no haya que seguir acostumbrándose. Visto lo visto, ni el comodín del mercado de enero cuenta ni tampoco un equipo tan joven está como para andar dosificándose y sorteando los picos de rendimientos que inevitablemente van a acompañarlo. El estilo es el que es y jugar con el cuchillo entre los dientes, pasados de revoluciones y a ida y vuelta tiene sus inconvenientes. Bienvenido sea el parón. Y si Gayà se queda en Paterna para recuperarse, mejor. Ahora es la selección la que tiene que esperarlo a él. Merecido se lo tiene.

En bandeja Ni en sus mejores sueños podría pensarse Lim que el pelotazo del estadio se le iba a poner tan de cara. Conforme van avanzando los días, el concejal de grandes proyectos sigue avanzando y quemando etapas después de esa reunión en Madrid con el abogado Germán Cabrera. Ya que ahora se va a reunir con él, estaría bien que Queralt le pregunte a Olano si acudió solo o acompañado. Y, sobre todo, si lo hizo en representación del Ayuntamiento, dentro del 25 por ciento de su dedicación parcial, o del otro 75 como directivo de KPMG. No son detalles baladíes cuando hacen falta luz y taquígrafos.