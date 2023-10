Con ‘miedo’ a Palma por el parón posterior

El Valencia ganó al Atlético de Madrid y desde entonces todo han sido malas noticias. El 1 de 9 posterior ha dejado un regusto amargo y no es para menos, por eso aguantar un ‘parón’ con el equipo habiendo sufrido un nuevo KO o incluso un empate sería algo demasiado duro hasta para una plantilla que, objetivamente, confía en lo que está haciendo. Y no es cuestión de defender a unos jugadores que en ocasiones, como en el balón parado contra el Betis, no está a la altura.

Pero sí hay que dejar claro que con la plantilla con la que se presentó el Valencia en Sevilla lo normal es que te pinten la cara. Ahora toca remar por tres puntos contra el Mallorca para evitar nerviosismo y más dudas de la cuenta en una temporada que ha tenido picos como el del Atlético de Madrid y que ha sufrido más de la cuenta en duelos contra un Osasuna que llegó con rotaciones, que regaló goles ante el Almería y que ha dejado momentos en los que la sensación es clara: ‘es lo que hay’.