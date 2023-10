Un parón que le viene bien a todo el mundo

El Valencia jugó ante el Mallorca un partido ‘normalito’ y la sensación es que todo es positivo. Es un error porque igual que el equipo va noveno y las sensaciones son mejores que en otras temporadas, la clasificación es la que es y la parte baja está tan cerca como la Europea (una utopía en este caso). En ese sentido, las lesiones y el cansacio marcó la visita a Mallorca pero no vale solo con eso. Es culpa de Meriton que Fran Pérez y Diego López no tengan recambio y Baraja tenga que ‘guardar’ a uno. Con Canós KO, el equipo no tiene más extremos que los dos mencionados. Con Javi Guerra ‘reventado’ por el esfuerzo no hay otra figura que pueda ejercer el mismo rol. Con Yaremchuk a la espera de ponerse en forma, Hugo Duro tampoco tiene alternativas. Y salvo lo del lateral porque es algo atípico que se te lesionen cuatro al mismo tiempo, la confección de plantilla tiene tantas carencias que el parón se convierte en una gran noticia. Todos sanos y a trabajar en el Cádiz.