No hay absolutamente nada que impida a Lim meter las máquinas en el Nou Mestalla y retomar las obras. Nada. Sin embargo, su victoria en el relato es incontestable. Toda la presión (la de LaLiga, la suya y la de los suyos) recae hoy en el Ayuntamiento y en la ciudad. Un chantaje de manual al que, tal vez presa de la desesperación, está dispuesta a acceder incluso la plataforma más beligerante en la calle contra su gestión. Y es que tras su reunión con el cuestionado Marí Olano, ayer Libertad entreabrió ligeramente la puerta a un acuerdo con la contrapartida de un compromiso por escrito para poner a la venta las acciones. Una especie de finiquito de alrededor de 100 millones de euros a cambio del desalojo. Y que en la medida de lo posible se haga sin dejar el estadio a medias y aún mucho menos sin un club que lo ocupe y mantenga. Así están las cosas, con los partidos políticos de uñas, en buena parte tras las revelaciones de Meriton Confidencial. Y con la imperiosa necesidad de usar luz y taquígrafos, además de ser muy transparentes. Y menos prisas. Aquí no hay Mundial que valga cuando de lo que se trata es del bien de la ciudad, de los vecinos de Benicalap y de las arcas públicas. Porque el tema del estadio es indudable que hay que solucionarlo, pero no a puerta cerrada ni en la oscuridad de un despacho. A la luz todo. Sin chantajes ni relatos interesados, ya sea de unos o de otros. Tanto para firmar como para no hacerlo, para pactar un convenio y dárselo a quien sea, para cambiar de promotor o dejarlo... que todo sea con la mayor unanimidad. Es la única manera y ya va siendo hora de hacerse de valer con quien en todo este tiempo ni siquiera ha tenido la decencia de limpiar la zona de las obras y demostrar de manera inquebrantable una voluntad de que realmente quiere y va a hacerlo. Desgraciadamente no hay vuelta atrás en que se ponga a la venta el club más representativo de la Comunitat, pero que Lim no pueda volver a comprar Valencia, ni un trozo, ya sea en la Avenida de las Cortes o en la de la Suecia. Es el turno de que los que sostienen que negociar con los actuales gestores no es hacerlo con Meriton, lo demuestren. Todo oídos.