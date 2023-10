El fútbol son esos 90 minutos contra el Cádiz

Que si el estadio, que si la plantilla, que si la clasificación, que si el objetivo... Últimamente en LaLiga pasan demasiadas cosas como para que no nos interese el fútbol y en el Valencia eso se multiplica por cien. Y lo peor de todo es que pienso en esos niños a los que el estadio se la ‘trufa’ -y con eso no quiero quitarle importancia- pero sí considero necesario empezar a sumir que el fútbol es fútbol porque el deporte es lo verdaderamente importante. Aunque en el Valencia sí es cierto que con Meriton se antoja casi imposible destinar todos los esfuerzos a esa parcela. Seré yo, en cualquier caso, un extraño tras ver cómo cada vez me aburre más todo lo que no tiene que ver con pegar golpecitos con el pie a la pelotita. Por eso ojalá el equipo salga hoy a Mestalla a rendir como toca y a conseguir una victoria que permitiría a los de Baraja tener cierta tranquilidad después de una dinámica más que negativa. El último triunfo de hecho llegó hace más de un mes.