El milagro de estar viajando en el tiempo

Nadie alucina más con el Pepelu del Valencia que los que lo vieron toda la temporada pasada jugar con el Levante. El salto de Orriols a Mestalla, de Segunda a Primera, ha transformado al de Dénia de un centrocampista potable y con proyección a uno excelente que es toda una realidad. Responsabilidad suya, por supuesto, porque le está pesando menos esta camiseta que la que llevaba. Pero mérito de Baraja, santo y seña en una posición en la que cualquier consejo suyo es dogma de fe.

Elegido como la revelación en lo que va de curso, por delante incluso de quien como Javi Guerra está llamado a marcar una época, Pepelu es uno de esos ‘nanos’ que, como dice el Pipo, llevan 20 partidos en la élite y parece que sean 80 o 100. Haciendo de la necesidad virtud, por más que haya quien intente colar la milonga de turno en base a la clasificación del CIES, el presente y el futuro inmediato del equipo pasa por la regularidad de esos jugadores para los que en público se pide una ayuda en forma de fichajes invernales cuando en privado, desde el capitán hasta el entrenador, la esperanza de que lleguen es del todo nula.

Es la bipolaridad que envuelve al Valencia en grado sumo, del reajuste de expectativas a la cabeza para poner a la institución por encima de lo demás, incluido Lim y sus dolçainers a sueldo. Los mismos, por cierto, que siguen dándole volumen a la cantinela del Mundial o que elevan a la categoría de verdad suprema cada repetición de la jugada de Fenwick. El estadio se terminará, llegará el día en el que Lim sea historia y el Valencia volverá a ser el que fue y nunca debió dejar de haber sido. Pero hasta entonces no queda otra que obrar milagros. El de los panes y los peces cuando no haya más cera que la que arde para alinear un buen once o el de viajar en el tiempo hacia el futuro para que Pepelu, Guerra, Diego López y cía jueguen como auténticos veteranos. Larga vida a Baraja en el banquillo.