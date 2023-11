Triunfito del Pipo para dar valor a su gran trabajo

¿Penaltito? ¿Regalito? Yo digo triunfito. Y no, no porque vaya a empezar de nuevo Operación Triunfo -que saben ustedes que me encanta-, sino porque es muy fácil quitarle valor o mérito a los logros de un Valencia CF que está haciendo una buena temporada con el Pipo -viendo lo que había en verano-.

Porque Baraja consiguió que los suyos sacaran una victoria de oficio. El equipo minimizó los errores y maximizó los automatismos. Consiguió neutralizar todos y cada uno de los pocos ataques de un Granada que acabó desquiciado -y con razón-.

A mí el Valencia CF me gustó. Creo que hizo un partido serio y sin cometer errores de bulto. Estamos acostumbrados a la pifia de turno y, afortunadamente, no llegó. Me gustaron los nanos y también cómo se vacían los no tan jóvenes porque, a pesar de cómo está el equipo físicamente, consiguió pelear un partido tremendamente complicado por las bajas y por los jugadores que tiene el rival -que para nada eran malos a pesar de lo que dice la tabla-.

Que sí, que yo no hubiera pitado el penalti que le hacen a Hugo Duro porque creo que el reglamento y la interpretación son cada vez más incoherentes, pero lanzo una pregunta: ¿Cuántos de esos nos han pitado a nosotros en contra? Me salen, como mínimo, media docena -sin contar los que nos han birlado-. Y por supuesto que empatizo al 100% con el bueno de Paco López pero, por una vez que nos sale cara, tampoco vamos a desaprovechar el ‘regalito’.

Porque ese ‘penaltito’ que muchos dicen hay que marcarlo. Y no siempre es fácil a menos que tengas a un seguro de vida como es Pepelu, que cada día me enamora más. Este chico lo hace todo bien y lo ejecuta mejor. Es, sin lugar a dudas, el jugador que más me ha sorprendido esta temporada para bien y un muy buen fichaje a todos los niveles.

Me siguen preocupando la excesiva activación de futbolistas como Paulista que, aunque ha mejorado considerablemente su rendimiento, tiene momentos de excentricidad como con esa entrada con la que podía haber sido perfectamente expulsado. Por otra parte también el estado físico del equipo que está al límite. Hay jugadores como Sergi Canós que, aunque ofreció opciones en ataque y tuvo oportunidad de marcar, la realidad es que no está bien físicamente o, al menos, no al nivel de sus compañeros de equipo.

Por cierto, la derrota ayer del Villarreal en La Cerámica por 2-3 ante el Athletic Club -llegó a ir 0-3- le da más valor si cabe a lo que hizo el Valencia CF en San Mamés. Un empate en La Catedral que, aunque supiera a derrota por cómo llegó, dejó a las claras que el equipo de Rubén Baraja va más de lo que pensamos. Los nanos se vacían, el Pipo los lidera y solo falta algo más en la ecuación para estar tranquilos: fondo de armario.

Porque a este Valencia CF le hacen falta refuerzos. No voy a entrar de nuevo en la mala planificación del club porque el Valencia CF ganó y no quiero restarle valor, pero esto con dos o tres jugadores más… pintaría mucho mejor. Casi tanto como las 44.922 personas que se congregaron un domingo a las 16.15 para ver a su equipo. No hay palabras para una afición que demuestra semana tras semana que es la mejor.

Así que no me mareen ni me cuenten rollos. Ni penaltito, ni regalito… yo digo tres puntitos. Yo digo triunfito. Yo digo con Pipo hasta el infinito.