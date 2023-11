Vinicius en el Madrid, Pinochius en España

Pues eso. Vinicius a lo suyo y nosotros a lo nuestro. El Valencia de Baraja se presentará en el Bernabéu mejor de como cualquiera hubiese imaginado. Y delante estará un Real Madrid con más de lo mismo. Nada nuevo bajo el sol. A estas alturas ya nadie duda de qué méritos suman y cuáles no en los premios a los valores y el señorío.

Que se lo pregunten a los árbitros, en la diana una semana sí y otra también del canal oficial (y los oficiosos). O que se use también si eso el comodín del racismo contra los jugadores del Rayo. ¿Que Isi pidió respeto? ¡Racista! ¿Que a Dimitrievski le soltó un «tú y yo, fuera»? Racista también. Tan solo tres goles y otras tantas asistencias en los últimos 11 partidos hablan de porqué el brasileño, siendo un buen futbolista, no es ejemplo de nada. Ni dentro ni tampoco, visto lo visto, más allá del campo. Sus mentiras sobre lo ocurrido en Mestalla más su falta de respeto a toda una afición, siempre con el respaldo del Real Madrid y el ariete de LaLiga, cuyo papel es de análisis en comparación con otros casos, no pueden pasarse por alto. Menos todavía cuando no hay jornada en la que deje de ser noticia por motivos extradeportivos.

Todo lo contrario que un Valencia en el que es un auténtico milagro que vuelva a hablarse de fútbol. Que el estadio se llene como se llena. Y que incluso en días grises se gane, aunque fuese con el dolor de hacerlo ante un paisano como Paco López, con razones para quejarse pero no para ofrecer esa versión de sí mismo que de tanto en tanto asoma y tan poca justicia le hace. Todo el ánimo para él, por supuesto también para el Pipo y, si las cosas se dan como parece, para Marcelino. El Villarreal se equivocó con Setién y por cerrado que estuviese el mercado de entrenadores, también con Pacheta. Pero escogiendo al asturiano, el acierto está asegurado. Hay tiempo para todo. Tanto para el Valencia como para el Villarreal como para un Levante que no tendría que dejarse llevar.