El valor de los triunfos lejos de Mestalla

El Valencia lleva esta temporada cinco victorias y cuatro han sido en Mestalla, algo que es una buena noticia en cuanto a la fortaleza del feudo valencianista y al mismo tiempo una mala porque al equipo le cuesta sacar triunfo lejos de los suyos. Sí es cierto que el tópico en el fútbol deja claro que con los triunfos como local te da como para no pasar apuros y en clave Valencia eso es suficiente. El curso pasado de hecho Baraja ya demostró que el camino de la salvación estaba en Mestalla al contrario de la palabrería barata de Gattuso que además fue capaz de decir que ‘era muy difícil’ jugar en Mestalla después de la eliminación copera contra el Athletic.

Sin embargo, el crecimiento de este Valencia obliga a dar un pasito más y el examen más difícil es a veces el que mejor sale. Si el equipo solo ha ganado una vez esta temporada lejos de casa, el Bernabéu asoma como la oportunidad perfecta para volverlo a hacer. Los de Baraja tienen el descenso lejos, el objetivo marcado por Meriton hace no tanto, pero ahora hay que dar un pasito más. Tratar de sumarse al tren de la mitad alta de la tabla. No digo Europa porque creo que es un objetivo engañoso y que es imposible -ojalá me equivoque- para esta plantilla en una temporada larga. Pero sí sería positivo dormir semana a semana tranquilos cercanos en la zona media alta y no en la media baja. En definitiva, más allá del Santiago Bernabéu, el Valencia debe perseguir comenzar a ganar a domicilio.