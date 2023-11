Valencianistas, no caigáis en la trampa

Hay que desearle toda la suerte a Sánchez Martínez, el árbitro designado para el partido de este sábado en el Bernabéu. Un estadio donde nunca ha sido noticia la presión sobre los trencillas ni todas esas artimañas de ‘guante blanco’ que se gasta el Real Madrid. Nada nuevo bajo el sol ni con lo que el Valencia CF no cuente. Sin embargo, esta vez lo que sí es del todo novedoso es la campaña sin cuartel contra toda una afición a cuentas de las mentiras de Pinochius y la persecución de la caverna mediática contra todo aquel que no se ha plegado a su discurso interesado.

La carta a los aficionados que van a desplazarse para animar a los del Pipo es ejemplar y digna de elogio. Un muy buen detalle de club en esta cruzada en la que desde el primer momento ha estado siempre a la altura. Primero identificando y expulsando de por vida a los cafres que sí insultaron de manera asquerosa a una persona por el color de su piel. Sin ‘peros’, sin ningún matiz a que su comportamiento dentro y fuera de los campos sea execrable. Y después no entrando al trapo de los que le dan cera como si no hubiese mañana pero sí exigiendo respeto a la institución y sus aficionados. Sin ningún miedo al qué dirán y, como dijo Baraja, dejando claro que Mestalla no es racista por más que haya quien insista en tamaña calumnia.

Con tantos ojos y cámaras encima, y dejando de lado la edición de vídeos y manipulación de audios de los últimos meses, el comportamiento de los valencianistas tiene que continuar siendo ejemplar. Y todavía tendrá que serlo más cuando en la segunda vuelta sea el Madrid quien rinda visita a nuestra casa. Entonces más que nunca habrá que dejar claro, con tanta ironía como elegancia, de qué pasta está hecho el valencianismo. La misma con la que todas las aficiones que no son mayoritariamente la madridista han entendido que la lucha contra el racismo, y ahí está el ejemplo de Diakhaby, es algo muchísimo más serio.