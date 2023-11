S’ha d’anar partit a partit. Abans que Simeone s’apoderara d’esta expressió en el futbol nacional, Rafa Benítez ja en feia ús. Era la temporada prèvia a arribar al València CF, quan el tècnic de les dues Lligues i el doblet va ascendir el Tenerife a Primera Divisió. Una apropiació que es trasllada contemporàniament al seu hereu a la banqueta. Baraja ho trasllada a cada roda de premsa. Competir i després ja veurem. Eixa ha estat la fórmula d’alliberament d’un planter novell en l’elit que està rendint amb magnificència en el primer terç de la temporada.

La quinta del Pipo ha suat sang a cada partit, però ara arriba el primer examen d’altura trimestral: el Reial Madrid al Santiago Bernabeu. Tot i que Javi Guerra o Diego López ja saben el que és guanyar a l’equip madrileny, la cita de hui guarda un significat de passat, present i futur. L’actualitat mana i el València CF ha aconseguit encadenar quatre partits consecutius sense conéixer la derrota. Un fet que en una mateixa temporada no es veia des dels inicis amb Gattuso.

Dues victòries (Celta i Osasuna) i tres empats (Espanyol, Elx i Sevilla) en un mes, des del 17 de setembre fins al 18 d’octubre de 2022. Eixa va ser la millor ratxa del València CF de Gattuso. Això no obstant, estos resultats no es van traduir en una distància suficient per a allunyar el descens de manera significativa com enguany. Amb els tres punts contra el Granada, els valencianistes mantenen una diferència d’onze unitats amb la zona perillosa. En este cas, els valencianistes han de rebobinar fins a la jornada 36 de la temporada 2021/2022 amb Bordalás, és a dir, el 10 de maig de l’any 2022, per a veure un marge de més de deu punts sobre l’infern.

Una distància que cobra importància davant el calendari que es presenta. Visites a un Girona de Champions i a Getafe, des d’on tampoc es guanya des del 2018 amb Marcelino. Rebudes a un Celta d’urgències i un Barça sempre complicat. Tenint en compte l’objectiu marcat des del club i l’experiència més propera, cada punt és vital per assegurar la permanència el més prompte aviat.

Eixe és el gran valor aconseguit per Baraja. El descens no crema, de moment, i cal aprofitar-ho. No serà fàcil al Bernabeu. Els precedents indiquen que fa 15 anys de la darrera victòria a Concha Espina. Aquell gol d’Arizmendi sense angle quasi acabat el partit és l’últim somriure valencianista a casa blanca. La quinta del Pipo ha d’enfrontar-se a esta dada i a la maquinària mediàtica nacional madridista.

El Reial Madrid és un insuflador de pressions arbitrals. Ara assenyalen a Jaime Latre, el col·legiat que estarà a càrrec del VAR. El que no farà ‘Real Madrid TV’ és recordar el gol d’Ilie, les expulsions d’Aimar i Albelda, el fora de joc inexistent de Soldado o aquell penal inventat de Marchena sobre Raúl en plena lluita per la Lliga. Qui sí que ho recorda és el valencianisme i, per això, cal ser honests quan és en favor nostre com contra el Granada. No siguem mai com ells. Hem de creure en la justícia i en el VAR. Eixa ferramenta que va xiular tres penals, que eren, contra el Madrid en Mestalla. Però sobretot creem en la competitivitat de Baraja i el planter. Partit a partit.