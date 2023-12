Al final resulta que lo de Kiat era otra patraña

Pues un año después de ser anunciado como el revitalizante del proyecto de Meriton Holdings y como la prueba viviente del compromiso de Peter Lim con el Valencia CF, Kiat Lim ‘pasa’ olímpicamente de acudir a la Junta General de Accionistas.

El enésimo intento de colársela al valencianismo tuvo una elaboración pomposa: paseo por los ruinosos dominios de la Avenida de las Cortes Valencianas, exhibición en sociedad del ‘niño Lim’ prometiendo una implicación que sigue brillando por su ausencia y fotos, muchas fotos. Todo para un año más tarde encargarse él mismo de demostrar que todo fue una pantomima y lo que es más irónico, dejar con cara de bobo a los que no solo compraron el discurso si no que se encargaron de pregonarlo:

«Si ha puesto a su hijo es por algo», «No pondría a su hijo si no tuviera interés» o «Si pone a su hijo es porque hay Lim para rato» eran algunas de las frases que nos tocó leer y escuchar. Al final resulta que era una maniobra de distracción más, quién iba a imaginarlo. Ahora podemos hacer como que aquello nunca pasó y entrar en el siguiente debate estéril mientras el club se sigue hundiendo o dejar de entrar en el juego de Meriton y sus acólitos. Lo que ya no me creo es que alguien se crea sus patrañas o que les dé mínimamente el beneficio de la duda. Y lo digo porque se viene una junta en la que lo van a intentar de forma activa.