Hace un año hubo una promesa. Kiat aparecía para hacer ver como que le ‘molaba’ esto de centrarse algo más en el Valencia CF pero lo cierto es que un año después lo poco que sabemos de él es que estuvo en las ruinas de Cortes Valencianas que su padre no tiene demasiado interés en reactivar.

Me acuerdo de aquellas fotos de él sobre la arena mientras le señalaban los fotos en un ejercicio de propaganda sin igual y que engañó a unos cuantos. Debo reconocer que incluso a mi se me pasó por la cabeza que a Peter Lim no se le ocurriría nunca meter a su hijo en esto si no quería que de verdad estuviera implicado.

Pero ni con esas. Peter no tiene ningún interés en mejorar lo que está haciendo con un Valencia CF que honestamente no está entre sus prioridades y que actualmente marcha en la segunda mitad de la tabla. Aunque eso creo que Peter no lo sabe. Kiat tampoco. Mientras, Layhoon hace como que esto le importa un poco a Meriton y para colmo en la junta de mañana no estarán todos los que dijeron hace un año que podían estar.

Porque si hace un año mintieron diciendo que iban a reducir el número de acciones, ahora nos dicen que se aprobará este curso y que ya para el que viene será cuando se pueda. Y eso tampoco quiere decir que para entonces se podrá, sino que lo están alargando en el tiempo sin saber muy bien el motivo. En definitiva, Peter y Meriton siguen en manos de una propiedad a la que ni cuidan, ni respetan.