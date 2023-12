Un final de año repleto de frentes abiertos

El problema del Valencia CF es que nada funciona. Lo económico, lo deportivo, lo social... todo es un drama. No hay nada que tenga sentido en un club comandado por gente que se ríe de la afición. Y es una realidad como un templo. Porque Layhoon ayer tuvo la cara de decir que Kiat Lim está más comprometido y que le mantienen al tanto de la situación de la entidad. Es un discurso similar al de hace un año, cuando apareció Kiat en ese descampando que es ahora el estadio de Cortes Valencianas aparentando que tenía algún tipo de interés en hacer un cambio en el Valencia.

Ni a él ni a Peter Lim, ni a Layhoon le importa lo que pasa en el club y es una realidad. Porque las frases de la junta de ayer en las que aseguraba que Peter no ve la necesidad de invertir porque no hay peligro de descenso es no conocer absolutamente nada. También es no conocer nada sobre fútbol lo de vender a los cuatro vientos que el equipo no se ha debilitado en los últimos años con la venta de jugadores importantes.

Todo eso a 48 horas de medirse al Barcelona en Mestalla, en medio de una racha desastrosa de ambos equipos y con el anuncio de un homenaje a una leyenda como Silva de la peor manera posible. El tacto es nulo y la sensación es que este club va a la deriva. Y lo será hasta que Peter, Layhoon y compañía quieran. Porque lamentablemente Amadeo Salvo y Aurelio Martínez jugaron con la afición y con el futuro de la entidad. Y ellos todavía no dan explicaciones.