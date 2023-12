La misma película de siempre: ¡Peter, vende ya!

Más de lo mismo. Y el Valencia CF cada vez peor. Hechos ninguno. Solo palabras e incumplimientos. Con Kiat supuestamente conectado vía Teams, un copia y pega de la ultima Junta. Y casi que de todas. Layhoon evidenció la falta de mando y gobierno en un club al que su máximo accionista tiene hibernando a la espera de volver a hacer negocio. Una institución, como ya se sabe, sostenida por los miles de aficionados que volverán a llenar Mestalla este sábado.

Valencianistas a los que representaron nueve personas a las que sería injusto llamar oposición porque su función ante el rodillo singapurense no es más que el de la resistencia. Así que nada nuevo bajo el sol. Sin fichajes, sin cambios, sin un modelo deportivo y, de momento, sin estadio. La presidenta, muy tibia respecto al Ayuntamiento, prometió empezar las obras aunque no estén las licencias. Sin embargo, nadie a estas alturas va a creerse nada hasta que las máquinas no entren en la Avenida de las Cortes.

Y que no lo hagan para limpiar y marcharse al día siguiente. El momento del Nou Mestalla se vislumbra todavía lejos, principalmente porque sigue faltando dinero y porque los números no salen por mucho que tratase de explicarlo sin equivocarse. Poco más al margen de chascarrillos y declaraciones para el museo de los horrores, como la de que Peter no teme por el descenso...

Y habrá que ver si con otro brindis al sol respecto a lo de su dedicación 24/7. Después de calificar de estúpidas las informaciones de Meriton Confidencial, Layhoon desmintió que no tribute en España, pese a la documentación que demuestra que no lo hace como residente, para acto seguido asegurar que a partir de enero pasará más tiempo aquí. Al margen de eso, que es a Hacienda a quien le interesa, ojalá que además de tiempo, sea presencial o telemático, tenga acierto. Y que los días de Lim, como es deseo de todo el valencianismo, sigan estando contados. La única solución es la venta.