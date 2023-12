El orgullo y el escudo más allá del resultado

Baraja y los chavales han conseguido un Valencia CF del que sentirse ogullosos aunque no gane, aunque no fiche, aunque no vaya a acabar el año cerca de los puestos que por historia se merece. Cualquiera que no fuese Lim se daría cuenta de lo que significa contar los puntos de distancia con el descenso. De eso y del diamante en bruto que hay y que es Mestalla, especialmente en un momento como este en el que el club ya no es la sombra del que era.

El escudo pesa pero también debe servir para llevar en volandas a quien lo defiende. Justo lo que está consiguiendo el Pipo. Y es que, pase lo que pase, su nombre estará ligado por siempre al del murciélago. También como entrenador, porque con él en el banquillo se evitó un descenso seguro y se está camino de evitar otro. Y porque de su mano igualmente ha brotado una generación espectacular que pide ayuda a gritos. Son, sin ninguna duda, lo mejor que hay. Por eso mismo este lunes serán condecorados con un más que merecido Premio SUPER en la gala que se celebra a partir de las 18:00 en el Club Diario Levante-Emv. Una oportunidad perfecta para poner en valor a los que por desgracia van a ser los únicos «fichajes» de invierno, a menos que alguien consiga que Peter lo remedie. Una misión harto complicada porque el máximo accionista ni siente ni padece, ya sea por el club que controla o por los empleados que tratan como pueden de tirar para adelante sin que todo se derrumbe. Para ellos va también en gran medida el reconocimiento de este diario, crítico como ninguno con la gestión pero al mismo tiempo justo con los que tratan de remar contracorriente. En otros tiempos, un empate contra el Barça, máxime un Barça tan venido a menos, tendría un sabor amargo. Pero la afición es consciente de la necesidad y aprieta como nunca a la espera de tiempos seguro que diferentes y ojalá que también mejores. Lim se irá antes o después; nosotros, nunca.