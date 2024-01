Los entrenadores no pueden hacer milagros

El Valencia-Villarreal es un partido de entrenadores que no tienen armas con las que ellos pueden sacar el máximo rendimiento a sus plantillas. Si Baraja necesita prácticamente un jugador por línea, en el caso de Marcelino García Toral también es necesario, como mínimo, un par de extremos y dos centrales más competitivos. El técnico amarillo siempre ha primado la defensa por encima de todo. Orden táctico y a partir de ahí salir a la contra. Los centrales son partes fundamentales en sus equipos y la realidad es que desde su llegada todavía le cuesta al Villarreal ser más sólido. Por eso me cuesta entender que el Submarino pueda cerrar este mercado de enero sin firmar, como mínimo, un par de jugadores para el centro de la zaga.

El caso de los extremos es también evidente. Los jugadores de banda son parte primordial y no tiene figuras en ese sentido. La lesión de Yéremi Pino además terminó de liquidar las opciones que tenía en ese perfil con Ilias Akomach todavía necesitando un proceso de adaptación a la máxima categoría. Y si Marcelino tiene problemas, el caso de Baraja es todavía más evidente. El técnico necesita centrales, centrocampistas, extremos y delanteros. Prácticamente un jugador por línea y es que las carencias en el once no son tantas, aunque son notorias, pero cuando empieza la rotación de banquillo el problema se vuelve todavía más grave. En un ‘derbi’ de mínimos, los banquillos no pueden hacer milagros.