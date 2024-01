Más que nunca de Baraja y su joven equipo

No podemos perder la perspectiva. Sería muy peligroso. Y contraproducente para esta joven plantilla que crece partido a partido de la mano paterna del Pipo. A Baraja y a sus niños no les podemos pedir más de lo que están haciendo. El equipo está rindiendo por encima de sus posibilidades desde que arrancó la temporada. El técnico y sus jugadores son los primeros en reconocer que hicieron un mal partido contra el Celta, pero sería injusto cargarles con la responsabilidad de la eliminación en Copa. Afortunadamente solo son unos pocos y la mayoría anónimos.

La inmensa mayoría de los aficionados señalan a Peter Lim como único y gran culpable. Porque el problema no fue la alineación titular. Ni los dos goles de los primeros 18 minutos. El verdadero problema de fondo es que esta joven plantilla no está preparada todavía para gestionar mentalmente grandes noches como la del miércoles en Mestalla. Que la plantilla es peligrosamente corta. Que le vino grande verse favorita. Y que la propiedad se niega a reforzarla. Lim ha dejado solos a Baraja y a sus chicos. Una vez más. Como el año pasado. No les dejemos nosotros. Es hora de apoyarlos, cuidarlos y darles el cariño que Peter nunca les ha dado. Para Lim, Javi Guerra, Mosquera, Yarek y compañía solo son números. Para nosotros, al menos para mí, son los ‘nanos’ del Pipo. ¿Qué están verdes? Claro. ¡Y cómo van a estar! Se merecen toda la paciencia del mundo. No equivoquemos el tiro. El único enemigo es Lim.