Del bloqueo de Lim al del Ayuntamiento

El Valencia CF del futuro pasa por Baraja. Y con él, por todos los canteranos que han explotado en el primer equipo de su mano. Futbolistas como Mosquera, un central que ha vuelto a apostar con hechos por el proyecto del Pipo. Y es que, aunque obligado por las circunstancias, el club se encuentra ante una inmejorable oportunidad para insistir en esa línea por la que van también renovaciones como la de Hugo González. Una línea que tiene que ser por encima de todo deportiva antes que económica, no al contrario. Solamente así se recuperará algún día el círculo virtuoso que con la anti-gestión de Meriton se ha evaporado. A la espera del desenlace con Koba y de lo que pueda desencadenar, el mercado de enero está a punto de cerrar otra vez como siempre. Una broma que el año pasado casi cuesta el descenso y con la que ahora se desaprovecha la oportunidad de ir a tumba abierta a por Europa. Los hechos son irrefutables y demuestran que Lim está a cualquier cosa menos a esta. En lo deportivo sus órdenes no pasan de cuadrar gastos con ingresos y a partir de ahí el bloqueo es el pan nuestro de cada día. Aunque para bloqueo, el del Ayuntamiento. Por encima de la bronca política y los intereses cruzados, de quién tiene la razón o de las piruetas de unos y otros para sostener o cambiar de postura, el máximo accionista del Valencia CF tiene las puertas cerradas a la hora de hacer negocio y eso no hay Mundial que lo maquille. Como se esperaba, enero ha empezado movido y 2024 se sigue presumiendo como el año clave. Casi nadie desmiente ya la venta, para la que no dejan de darse pasos, unos en público y otros en privado. Así que mientras que todo eso se va cociendo, con el club en búsqueda por cierto nuevamente de financiación para pagar las fichas, desde aquí no queda otra que estar a tope con Baraja, con Mosquera, con Hugo González y con todos los que luchan para que el Valencia CF salga ileso de toda esta guerra.