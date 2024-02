La deslealtad con Rafa Mir sí que ha sido indigna

Otro cierre de mercado más el valencianismo se acuesta indignado viendo en lo que han convertido su club. Tampoco se habrá acostado demasiado feliz Rafa Mir, con el que el Valencia de Meriton ha sido totalmente desleal. Porque esto no va de que el Sevilla haya cambiado o no las condiciones, va de que el jugador lo ha dado todo, ha rechazado todas las propuestas durante el mes de enero y se ha arriesgado hasta el final a quedarse en un equipo para el que no cuenta por vestir de blanquinegro.

Y le han dejado en la estacada por unas diferencias irrisorias y dejando una evidencia más del feudal funcionamiento de la estructura de la entidad valencianista. Porque cuando el jugador va por la noche a dar una vuelta de tuerca más para que la operación se pueda cerrar en las condiciones que el Valencia quería, no hay ninguna excusa para no cerrar el acuerdo. Si Lim se ha ido a dormir antes de cerrarse el mercado habla de su sabido pasotismo y si en el club nadie tiene la capacidad para firmar la cesión cuando finalmente se ajusta a sus demandas, que cojan la maleta y se marchen, porque no valen para nada. Porque hacerse los dignos y decir que tumban la operación por las malas artes del Sevilla no cuela después de años de decisiones que han socavado la reputación del club y dos días después de regalar a un capitán. Pero sobre todo porque es más indigno todavía dejar en tierra a quien lo ha dado todo para que lo fichen.