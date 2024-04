Cansado del Nou Mestalla todos los días del año

El día de la marmota en Valencia empieza a cansar. El principal responsable de que el Nou Mestalla no haya arrancado todavía las obras está claro quién es: Peter Lim. No hay otro. De hecho es el único. A partir de ahí podemos empezar a ponernos en la piel del aficionado del Valencia CF, que está sufriendo día tras día declaraciones de un partido, de otro y del de la moto. Una ‘turra’ sin igual para ver cómo el martes sale uno, el miércoles otro y el jueves el otro. Pero el Nou Mestalla sigue parado. Es decir, un partido político dice X, el otro sale y dice Y y asegura que X es una mentira como un piano. Tras cruces de declaraciones uno dice que tiene razón, que el otro es muy malo y el otro más de lo mismo. Y mientras, el estadio sigue parado. ¿No será más fácil trabajar en silencio sin una declaración diaria? Y ojo, aquí el único que tiene que trabajar es Peter Lim, pero desde el desconocimiento absoluto porque no estoy a pie de política... ¿ayuda en algo hablar todas las semanas del año? Y es una pregunta sin más. Una duda de las que me vienen a la cabeza y que me obliga a saber en qué ayuda al Nou Mestalla, al Valencia CF y al aficionado tanto cruce de declaraciones. Porque a fin de cuentas la vergüenza de no arrancar las obras es solo responsabilidad de uno, de Peter Lim. Llegó al Valencia prometiendo que estaría en el año del centenario y sigue sin poner ni un solo ladrillo. El ‘show’ del máximo accionista es tan triste como duradero. Ojalá acabe pronto. Por el bien de todos.

Suscríbete para seguir leyendo