El gesto de Mouctar Diakhaby triplica su valor

Cuando estalló el ‘caso Vinicius’ las dos principales entidades del fútbol español, la RFEF y LaLiga, sacaron su compromiso social de cartón piedra para armar una campaña sin precedentes en contra del racismo y, de paso, cebarse con el Valencia CF a pesar de su diligencia a la hora de de identificar y expulsar a los impresentables que insultaron de manera racista al jugador del Real Madrid. Los días posteriores, además de albergar una campaña de desprestigio contra la sociedad valenciana y el valencianismo nunca antes visto por parte de los medios afines a la club madridista, también llevaron aparejados actos de condena contra el racismo entre los que se encontraba el que los equipos posasen con una pancarta antes de los partidos.

El que más claro tuvo que todo aquello era ‘postureo’ barato para contentar a los mismos de siempre fue Mouctar Diakhaby, que decidió no posar con la pancarta porque cuando la víctima fue él no se sintió respaldado por LaLiga ni por la RFEF, señalando que aquellas iniciativas de compromiso social y sensibilidad con el problema tenían más bien poco. Ya entonces era evidente que el jugador guineano tenía razón y que el único color que importaba en todo este asunto era el de la camiseta, pero el tiempo lo ha dejado más patente si cabe porque cuando han sido otros los que han recibido los insultos, los comités no han tenido problema en anular las sanciones y el respaldo de LaLiga y la RFEF ha sido más bien pobre.

