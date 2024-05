Fútbol: amor y dolor

Cuando amas de verdad, ir al fútbol duele. En cada abrazo intuyes una despedida. En cada sonrisa, un instante irrepetible que quedará congelado en la memoria. La experiencia siempre es íntima. Cuando la compartes parece frustrante, porque es inexplicable y sueles arrepentirte de haberlo hecho. Cada visita al estadio está siempre a medio camino entre la discoteca y el tanatorio. Entre la ilusión prohibida y efímera y el poso del dolor eterno. Y así lo aceptamos, porque no deja de ser una metáfora de la vida. Una moneda al aire mientras contenemos la respiración. Un último gemido de esperanza mientras das la mano a tu hijo.

Sin embargo, desde el dolor también se enciende la chispa. Ya lo decía Lorca: «la tristeza que tuvo tu valiente alegría». Todo resurge de un comentario ingenioso mientras almuerzas con un buen amigo o cuando tu hijo sonríe imaginando una nueva diablura. El fútbol duele, pero el fútbol también cura. El fútbol te roba años que podrías haber invertido en ser registrador de la propiedad y, al mismo tiempo, el fútbol te regala la sensación de ser la persona más privilegiada del mundo por estar, durante un instante, en el único lugar del mundo que explica tu vida con toda su alegría y su pena.

En estos días de luz a media tarde y notas de fin de curso, todos andamos con el paso algo cambiado en nuestras rutinas. Aunque casi todo el pescado deportivo ya está vendido, se debate sobre si vaciar o no Mestalla o acudir a animar al Levante a Elda. Sinceramente, que cada cual actúe según su conciencia. Su íntima conciencia. Esa conciencia futbolística personal e intransferible que no vale la pena explicar a nadie y sobre la que un periodista no es quién para sentar cátedra alguna. Siéntete bien contigo mismo. Con los tuyos. Ya sabemos que, al final, sólo te quedará el silencio y el dolor. Pero, también, la paz de haber luchado hasta tu último gemido.

