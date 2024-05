El fiscal del Tribunal Penal Internacional solicita órdenes de arresto contra Netanyahu y los líderes de Hamás

El fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, ha solicitado este lunes a los jueces de la corte que emitan órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en el marco de la guerra en Gaza. Paralelamente, ha solicitado lo propio contra el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, el jefe del brazo militar de la milicia islamista, Mohamed Deif, y el líder de la rama política de Hamás, Ismail Haniyeh. Es la primera vez que el tribunal internacional toma medidas para perseguir penalmente los crímenes cometidos durante los siete meses de guerra en Gaza y los ataques sobre el sur de Israel que la desencadenaron el pasado 7 de octubre.

Para que las órdenes de arresto se formalicen tendrán que ser aprobadas por los tres jueces del panel prejudicial del TPI, que habitualmente tardan unos dos meses en examinar las pruebas y decidir al respecto, según informa Associated Press. Israel no forma parte del tribunal, por lo que no estaría obligado a acatar sus órdenes, pero sus líderes podrían ser potencialmente detenidos si viajan a cualquiera de los 122 países que sí han ratificado el Estatuto de Roma, del que se deriva el madato del TPI. En cualquier caso, las recomendaciones del fiscal contribuirán a ahondar el aislamiento creciente del Estado judío, que está siendo también juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia. También podría incrementar la presión sobre sus líderes para que empiecen a plantearse el cese de las hostilidades en Gaza.

Crímenes de guerra y contra la humanidad

Khan esgrime en su comunicado que hay "motivos razonables" para creer que tanto los líderes israelíes como los de Hamás habrían incurrido en una larga retahíla de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, una conclusión a la que ha llegado tras examinar las pruebas recogidas por su oficina. Desde entrevistas con supervivientes y testigos, a vídeos verificados o imágenes por satélite.

"Israel ha privado de forma intencional y sistemática a la población civil en todas las partes de Gaza de los objetos indispensables para la supervivencia humana", concluye el fiscal refiriéndose a las políticas de los líderes israelíes. Khan les acusa de siete violaciones potenciales de las leyes de la guerra. Una lista que incluye el uso del "hambre como arma de guerra"; el exterminio y/o el asesinato, incluidas las muertes por inanición; o los ataques intencionados contra la población civil. Khan sostiene que "Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar acciones para defender a su población". Pero considera que "los medios empleados para lograrlo en Gaza --es decir, causar intencionadamente la muerte, el hambre, un gran sufrimiento y serios daños físicos y mentales a la población civil-- son criminales".

Respecto a Hamás, el fiscal sostiene que tanto Sinwar, como Deif y Haniyeh, serían "penalmente responsables del asesinato de centenares de civiles israelís" el pasado 7 de octubre, un ataque que, a su juicio, fue planeado e instigado por los tres líderes de la milicia islamista. A todos ellos les achaca ocho presuntos crímenes. Desde el "exterminio como crimen contra la humanidad", a la toma de rehenes, la violación y otros actos de violencia sexual, o la tortura. Todos ellos perpetrados en el marco del "ataque sistemático y generalizado de Hamás contra la población civil de Israel".

Reacciones en Israel

Si bien la decisión del TPI se esperaba desde hace algunas semanas, ha sido duramente criticada por ambos bandos. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, la ha tildado de "escandalosa", "un asalto frontal contra las víctimas del 7 de octubre y nuestros 128 rehenes en Gaza". También se pronunciado al respecto el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich. "No hemos visto semejante demostración de hipocresía y odio hacia los judíos como el demostrado por el tribunal de La Haya desde la propaganda nazi", ha dicho el dirigente ultraderechista.

Hamás, por su parte, acusó al fiscal de la corte penal de "equiparar a la víctima con el verdugo" y pidió a Khan que reconsidere su decisión. "El fiscal está actuando en vulneración de todas las normas que permiten a un pueblo bajo ocupación, incluido el palestino, resistir al ocupante", dijo en un comunicado. Tanto Sinwar como Deif siguen aparentemente en Gaza, pese a los reiterados intentos de Israel de eliminarlos en estos siete meses. Haniyeh, por su parte, está afincado en Qatar y viaja habitualmente por la región, por lo que podría ser el más afectado por la orden de arresto en caso de que acabe formalizándose.

EEUU rechaza las recomendaciones del fiscal

Otros países tardaron horas en reaccionar a la noticia. El presidente de EEUU, Joe Biden, describió la solicitud del fiscal del TPI como "escandalosa". "Permítanme que sea claro: independientemente de lo que quiera implicar el fiscal, no hay ninguna equivalencia, ninguna, entre Israel y Hamás. Siempre defenderemos a Israel de todas las amenazas contra su seguridad", dijo el líder estadounidense. Desde el otro lado del Atlántico, un portavoz del primer ministro británico Rishi Sunak, aseguró que la solicitud de Khan "no ayuda" a "lograr una pausa en los combates".