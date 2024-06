Lea el contenido íntegro de la nueva carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que tanto él como su esposa están tranquilos tras la citación a Begoña Gómez para declarar y subraya que su decisión de seguir al frente del Ejecutivo se mantiene "más firme que nunca".

Sánchez hace estas consideraciones en una nueva carta a la ciudadanía después de que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid haya citado a declarar en calidad de investigada a Begoña Gómez el viernes 5 de julio en la causa abierta por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias.

Nueva carta a la ciudadania

Mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo, a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo dia 5 de julio.

Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones

Quisiera trasiadarle que ambos estamos absolutamente tranquilos No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes.

Con todo, hay una lectura politica que me veo en la obligación de compartir con usted.

Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijoo, tanto monta monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrare en el plano politico y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobiemo con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale.

Lo que no lograron en las umnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria. También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades.

Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca.

Nuestro horizonte permanece inalterable: consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo, como hoy acabamos de conocer; redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores para luchar ontra la mayor de las injusticias. que es la desigualdad; regenerar la vida Jemocrática reivindicando el juego limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir, avanzar en derechos y en libertades sin dar un paso atrás; y contribuir a la paz en el mundo, con especial atención a Ucrania y Palestina.