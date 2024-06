Qué felices éramos en todos los sentidos

La campaña de socios del Valencia CF ha rescatado los miedos que año a año me vienen a la cabeza. El fútbol, al igual que pasa con el periodismo ya que somos sinceros, es un mundo en el que importa poco el aficionado. Y prueba de ello es ver qué opina la gente de ambas profesiones. En ocasiones no sé si es el efecto nostalgia, como ya explicaba Woody Allen en ‘Midnight in París’ de que cualquier tiempo pasado siempre nos parece mejor, pero la realidad es que tanto LaLiga como el cuidado de los clubes a su gente me parece muy inferior al que se daba antiguamente. El aficionado está desprotegido ante la tendencia de ‘abusar’ con los precios con excusas baratas como la subida del IPC y otras tonterías varias. Que se las crea el que se las tiene que creer.

Un tuit de Rubén Serrano, uno de los ‘jefazos’ a cargo de Resaca Deportiva -ojalá que vuelvan a la carga-, me recordó gracias al gol de Grosso a Alemania en 2006 lo mucho que disfrutamos de aquella cita en territorio germano. Y lo poco metido que estoy en la cita europea que arranca la próxima semana. Más allá de la coña con ‘Mertesacker’ y el recuerdo de la voz de Andrés Montes, parece que la industria del fútbol ha cambiado tanto que ha dejado de tener esa esencia festiva para coger tintes de sufrimiento colectivo. Los clubes que tratan bien a sus aficiones son casi una excepción. Y especialmente en España. Lo mismo sucede con la selección, que atrapa cada vez a menos gente. Qué felices éramos y no lo valorábamos.

