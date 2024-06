Hay futbolistas que han estado un montón de años en mi equipo y, sin embargo, soy incapaz de recordar su dorsal, una jugada suya, un destello que me traslade a un lugar y un instante concreto. Otros jugadores, en cambio, nunca estuvieron aquí y apenas pasaron una vez por mi vida, como un cometa, pero se quedaron para siempre en un once emocional bastante estrafalario. La memoria tiene sus caprichos.

Cuano Haris Medunjanin anunció su retirada me vino a la cabeza mi amigo Beto abriéndome la puerta de su casa uniformado con la blanquiazul del Deportivo de la Coruña, en uno de los raros días libres que se tomaba durante lo años en los que se entregó a la rutina monástica de las oposiciones. Aquella camiseta había sido grabada en las entrañas de Riazor y algunos estuvimos con él cuando eligió el dorsal al que decidió afiliarse.

A ver. Fue en los albores de la era Lim, el escueto periodo en el que se las daba de milmillonario Forbes en el mercado de fichajes. El equipo había empezado bien la temporada, en algún momento nos asomamos al liderato. No sé si fue cosa nuestra o de Beto, hijo de gallego con la afición tutelada por Djalminha y Valerón; como seguidor llegó a ser alguien importante en el foro del Dépor.

El caso es que a Galicia volamos cuatro, tres chotos contra Beto. Esperábamos, más o menos, un resultado igual de apabullante en el partido. Llevábamos nuestra camiseta de la nueva temporada recién serigrafiada. No sé por qué nos dio por ahí siendo los tres perfectamente adultos. Javi se había puesto el dorsal de Negredo, David lucía a Parejo y yo pedí el 9 de Alcácer, de quien las señales indicaban que nos duraría para siempre. Eran, por supuesto, señales de humo. Cuando veo mi dorsal desteñido de Paco me consuelo pensando que al menos uno de nosotros eligió peor que yo.

Con esas ínfulas aterrizamos en A Coruña. Cumplimos tópicos: cenamos marisco, buscamos un garito en el barrio del Orzán, subimos a la torre de Hércules y Beto nos contó leyendas que le llegaban de las noches del Playa Club a las que les dimos todo el crédito del mundo.

En la víspera, nuestro amigo en minoría pidió que entráramos en la tienda oficial, en los bajos de Riazor, porque era el único que no iba vestido de partido. Para sumarse a nuestro carnaval de dorsales, escogió una camiseta y se la acercó a una dependienta. Ocurrió algo así:

Querría ponerle nombre.

Cuál.

Medunjanin.

Se produjo un silencio expectante mientras la trabajadora escogía un montón de letras, casi al azar, hasta que se rindió.

¿Puedes deletrearlo?

Así descubrimos que aquella era posiblemente la primera camiseta que facturaba el mediocentro bosnio, de quien nuestro colega presumía porque era un trotón con mucha clase. Opinamos que tuvo la honestidad de seleccionar a su ídolo como una proyección de su fantasma futbolístico: qué tipo jugador hubiese querido ser en caso de.

El partido fue un baño en el sentido inverso al que esperábamos. Aquel empequeñecido Deportivo de la Coruña, una sombra del Superdépor, nos dio una buena paliza. Recuerdo que nos sentamos detrás de un padre que venía con su hijo pequeño. Qué viaje os habéis pegado, a ver si a los dos nos va bien este año. Esas cosas nos decía antes del partido. Luego, al primer gol, se giró hacia nosotros dominado por una rabia insondable, convulsionando, como si fuéramos demonios paganos a los que había que exorcizar. Su hijo flipaba. Si empatamos me bajo a celebrarlo con él, me susurró David. No hubo lugar, la tarde acabó tres a cero.

Medunjanin brilló, por supuesto, como un coloso de paso lento. En los años que nos han traído hasta aquí, los de la que renuncia definitiva a estampar camisetas, su nombre ha salido en alguna conversación, supongo que ligada a aquel viaje. Es posible que no le haya vuelto a ver jugar nunca más, pero de vez en cuando escribía su nombre en Google para ver dónde había dado con sus huesos, hasta que acabó en Castellón.

El otro día, cuando supe que se retiraba, debí enviar un mensaje a Beto, y después otro a David y otro a Javi. Como no lo hice aquí va un artículo de disculpa, porque la amistad también se renueva en estos chispazos de nostalgia compartida.

