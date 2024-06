El presidente de LaLiga, Javier Tebas, no ha parado de repetir la fórmula de clubes-estado, refiriéndose sobre todo al Manchester City y al Paris-Saint-Germain, y me parece que tendrá que seguir utilizándola, y mucho, en los próximos meses. Y es que los ingleses del City han decidido demandar a la Premier League en un aspecto que les afecta muy seriamente. Este no es otro que la existencia de un ente independiente, admitido y votado por todos los miembros de la Premier (incluido el City), para que controlara la veracidad de los contratos de patrocinadores y que los acuerdos comerciales con éstos estén siempre dentro del «valor adecuado de mercado».

Esta cruzada es la que la UEFA emprendió, aunque con sanciones económicas, nunca deportivas (sí una vez, pero el TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, anuló estas últimas) y que la Premier tiene entre ceja y ceja. Así, sabemos que los del Manchester tienen 115 cargos pendientes sobre asuntos relativos al juego limpio financiero, y que esta instrucción está a punto de acabar, aunque no se espera una decisión (seguramente con una sanción, pero la pregunta será de qué…) a principios de 2025.

Cual si fuera una estrategia de Guardiola, los mancunianos se han lanzado al agua fría de los juzgados y han demandado a la Premier, cuando, como he dicho, fueron votantes a favor de ese control. Esto se asemeja a un contrataque y, antes de que me sancionen, voy a por todas a ver si, en el camino, encuentro un acuerdo que me satisfaga.

Conociendo a la Premier, me parece arriesgada la jugada, porque no creo que estén por acuerdos, como ya se ha visto en las últimas sanciones a clubes o a jugadores, por hechos contrarios a los reglamentos. Pero, el Jeque Mansour no quiere que su joya sea objeto de ningún reproche y lleva la batalla a todas partes. Con 165 páginas de demanda, se plantea, entre otras cosas más jurídicas, la idea de que se está discriminando a la propiedad emiratí.

Esta carta de victimismo se está empleando en todos los ámbitos y parece que el acusado siempre tenga a un Gran Hermano, la Justicia, sea la normal o la deportiva, como el perseguidor que intenta arrebatar la libertad a la víctima. No creo que sea esta la jugada que pueda tener más éxito, si hay finalmente alguno, pero se intenta todo cuando hay desespero, que es lo que creo que existe detrás de esta demanda.

Recordemos que cuatro de los máximos patrocinadores del City tienen lazos claros y evidentes con los Emiratos, dueños del club y esto abre los ojos a cualquiera. La idea, quizá, es la de que con dinero se puede conseguir todo e inundando de pleitos a quien es menos afortunado económicamente puede ser una forma de hacer que hinque la rodilla.

Hay que tener en cuenta que dinero no le falta, precisamente, a los Emiratos, que son los poseedores del 9% del petróleo mundial, con lo que, por muy pequeño Estado que sea, tiene mucha sartén (dólares) por el mango.

Ese dinero sustenta no solo al club inglés, sino a la plétora de otros equipos que forman el llamado ‘City Group’, con antenas en Estados Unidos, Uruguay, España u Australia, entre otros muchos lugares.

Así, como quien no quiere la cosa, la próxima temporada 2024-25, el Girona, que está siendo investigado para ver sus lazos con el City, que podría comprometer su participación en la Liga de Campeones, ha anunciado que, ¡oh, sorpresa! su patrocinador principal será Etihad Airways, la compañía nacional de los Emiratos Árabes Unidos, también dueños éstos del Manchester City, lo que hace que todo parezca un bumerán...

En fin, que la forma de defenderse de las acusaciones que penden sobre el club y que son nada más, como he dicho, que 115, ha sido no solo hacerlo en esos procedimientos, sino en el famoso contrataque que ha llevado a la Premier a los tribunales, por un hecho, el más importante (y no la discriminación ondeada como victimismo claro) que fue aprobado por el Manchester mismo: que les controlen, a todos los clubes, sus contratos comerciales…

Ya, desde hace décadas, el derecho se incrusta en el fútbol, para bien en la mayoría de las veces, pero en otras me da la impresión de que jugamos al despistado y al tonto del pueblo, cuando sabemos, sin embargo, muy bien lo que hacemos. Recomiendo, ya casi en la Eurocopa, el refrescante libro de Miguel Pereira, ‘Sueños de la Euro’. Disfrútenlo y cuídense.

Suscríbete para seguir leyendo