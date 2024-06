El mercado y las competiciones ligueras

El aficionado medio está pendiente del mercado de fichajes de su equipo, con medio ojo puesto en la Eurocopa y con la sensación de que nadie tiene dinero. Mientras Tebas se queja de que todo el mundo racanea por un enlace pirata, los seguidores están pendientes de todo menos de las lágrimas del presidente de LaLiga, que sin embargo no ha tenido reparo en multiplicarse unas cuantas veces su salario desde que está en el cargo. Intuyo que será porque tiene un sueldo extra por lo mucho que tuitea. De todos modos, y más allá de la polémica con Tebas, sus lloros e incluso con lo que pueda pasar en la Eurocopa, el problema es ver un poco más allá e imaginar de nuevo un mes de agosto en el que los clubes arrancaran LaLiga con jugadores que después no estarán una vez arranque el curso. El ridículo de los dirigentes del fútbol europeo es importante y uno de los que puede sufrirlo, una vez más, es el Valencia CF. Mamardashvili y su posible salida está en ‘standby’ e incluso con otros jugadores como Mosquera, el Valencia CF podría ver cómo un gran club llega paga la cláusula y te deja sin un jugador importante y con escaso margen de maniobra. Y eso encima se reduce todavía más porque con Meriton al frente Peter Lim es capaz de apagar el móvil a las siete de la tarde, un día antes o incluso no contestar si no le apetece. El problema de todos los mercados está más que asegurado. Y el principal perjudicado es el aficionado de cada equipo.

