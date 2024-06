¡Viva la moda, Dimitrievski!

En el mundo de la portería lo ideal y lo más práctico siempre es un portero que no arriesgue. Es mejor uno con pocos fallos y no tantos aciertos pero que pase más desapercibido, antes que uno que deje un error por partido y muchas paradas. Sin embargo, en la moda estoy en el barco totalmente opuesto. El riesgo siempre da cosas. Color, alegría, esa capacidad de inspirar a otras personas y jugar incluso con los estados de ánimo. Y ahí está el próximo fichaje del Valencia CF, Stole Dimitrievski. El meta de Macedonia del Norte tiene ese punto especial, carismático y si dicen que los porteros tienen que tener ese punto de locura, Dimitrievski lo tiene bien escondido. Fuera de los terrenos de juego es un tipo tranquilo. Normal y corriente. No es de grandes alardes sino todo lo contrario y lo único que se atisba es un gusto especial por la moda, donde destaca y además, me permito la licencia, tiene un rollazo bestial.

En los últimos años además se está observando un buen número de jugadores influyentes que tratan de influir desde su posición de personaje público y futbolista en la moda. En ese grupo está también un jugador como Borja Iglesias, a quien se ve dar ‘me gusta’ en muchas publicaciones de Stole Dimitrievski. Borja es un tipo valiente, que sonríe incluso en los momentos malos y que como se pudo observar en Six Dreams hace ya algunos años las ha pasado de todos los colores. Desde lo más bajo a lo más alto para pasar ahora por un momento en el que el balón no entra e incluso le ha costado sumar minutos en el Bayer campeón de Copa y Bundesliga. Pero que le quiten lo bailao.

En esa línea se encuentra también un Bellerín que ocasiones roza lo extravagante pero que demuestra también una capacidad creativa envidiable y que viene demostrando desde su etapa en Inglaterra, donde se le podía ver en pasarelas de moda e incluso influyendo en algún compañero que otro. Y si el riesgo se premia, Koundé debe aparecer en este texto sí o sí. Vaya por delante que no me gustó en exceso el look que llevó en su llegada a la concentración con Francia pero sí aplaudo su valentía para hacer frente a las críticas de cuatro personas que no tienen otra cosa que hacer que coger el teclado del ordenador o de su móvil para soltar tonterías que no vienen al caso. Por eso el mundo necesita más Koundés, quien además, en el 90 por cien de los casos, lleva un ‘flow’ espectacular. En definitiva, y sin más rodeos, Dimitrievski es un fichaje con el que estoy muy a favor por muchos motivos. El primero es porque es un buen portero y el segundo porque estoy en el barco de todos esos jugadores con un toque distinto en cuanto a estética. Viva la subjetividad. Todo eso sabiendo que Stole es peor portero que Giorgi, pero conociendo a Meriton y sabiendo que saldrá salvo sorpresa, aún podría ser peor y que no llegara a nadie. ¡Suerte Dimitrievski!

