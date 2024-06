Stole: rápido y bien sin que sirva de precedente

No es habitual en el Valencia de Peter Lim, pero el club se ha movido rápido y bien en el fichaje de Stole Dimitrievski. El movimiento de mercado por el portero macedonio llama la atención en un club acostumbrado a trabajar tarde y mal en cada ventana.

Que se lo pregunten a Rafa Mir que ha estado medio año sin jugar a fútbol por el capricho (y el sueño) del máximo accionista. Con Dimitrievski ha pasado todo lo contrario. Recuerda a aquella operación (con dinero) de Pepelu. En este caso, como en aquel, todas las partes salen ganando. La propiedad no se gasta ni un euro. El equipo se asegura un portero de máximo nivel pase lo que pase con Mamardashvili este verano. Baraja tendrá un portero de garantías para arrancar la pretemporada.

El jugador cumple su deseo de jugar en un «grande» como el Valencia por encima de otras ofertas más tentadoras en lo económico. Y lo mejor. O lo que debería ser. Con la incorporación de Stole, el Valencia puede permitirse una posición de fuerza para negociar la venta de Giorgi. Lim ya no tiene excusas para no mantenerse firme por los 40 millones que pide inicialmente por el meta georgiano.

Dimitriesvki es el mejor colchón posible para el club a todos los niveles. Encaja hasta en clave vestuario. El fichaje del macedonio es una inyección de experiencia para el joven equipo de Baraja. Ojalá el Valencia lo hiciera tan bien en los próximos meses, pero eso por desgracia me temo que no es posible. El Pipo lleva dos semanas esperando para renovar. No tiene tacto. No cambian.

