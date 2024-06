El gol de Torsten Frings y aquellos años locos

Sentarme a cenar con mis primos es sinónimo de hacer nostálgicos ejercicios de memoria y acordarnos de nuestros años locos en el chalet de los abuelos. Precisamente allí, en el verano de 2006, tiene lugar uno de mis recuerdos futbolísticos más preciados: el gol de Torsten Frings a Costa Rica. Y no porque tenga ninguna simpatía especial por Alemania, sino porque aquel niño de ocho años se quedó absolutamente impactado por la potencia, la lejanía y la colocación de ese disparo. Y que Víctor, mi mejor amigo de la infancia, me llamase con el teléfono móvil de su madre al día siguiente para preguntarme si lo había visto, hizo que el gol quedase grabado para siempre en mi memoria. Así que, con la excusa de que casi 20 años más tarde iba a poder volver a ver a Alemania jugar el partido inaugural de un gran torneo, traje ese recuerdo a colación a la sobremesa. A partir de ahí la cascada de anécdotas alrededor del balón me ratificó en mi opinión de que el nivel del fútbol ha caído ‘en picado’ en los últimos años. Para empezar creo que las principales estrellas actuales están muy lejos de las que disputaron ese Mundial de Alemania. No hay un solo portero al nivel de Buffon, lateral que haga sombra a Cafú, central mejor que Nesta, centrocampista como Zidane ni malabarista como Ronaldinho. Por no hablar de que futbolistas como Gerrard, Rooney, Shevchenko o Robben, que no recibieron ningún voto en aquel Balón de Oro, quedarían muy arriba en la edición de este año. Pero sin duda, lo que peor llevo de esa mirada al pasado es que el Valencia CF no sea ni la sombra de lo que fue y la crueldad con la que estos campeonatos nos lo recuerdan. De la ilusión por ver a Santi Cañizares, Carlos Marchena, David Albelda y David Villa con España, seguir los partidos de Argentina para apoyar a Roberto Fabián Ayala o estar atento a Portugal por ser el equipo de LaLiga que más jugadores aportaba (Caneira, Miguel y Hugo Viana) hemos pasado a ver los partidos de La Roja sin el aliciente de encontrar a uno de los nuestros o tener que irnos a los partidos de Georgia para alentar a un Giorgi Mamardashvili que posiblemente no vuelva a defender la portería de Mestalla. En este punto, y a pesar de que no hay demasiados inputs que te lleven a pensar en un futuro más halagüeño, no quiero resignarme y prefiero pensar que algún día recuperaremos el fútbol que nos enamoró: más abierto, con una clase media empoderada y que abrace de nuevo el talento más puro y genuino. Y en el caso del Valencia, más de lo mismo, la pesadilla de Peter Lim acabará y cuando suceda ojalá el valencianismo vuelva a estar en el centro de la vida del club y, de paso, pueda afrontar un Mundial o una Eurocopa pendiente de muchos de sus jugadores.

