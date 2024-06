No podemos negarlo. Ya nos hemos ilusionado otra vez con nuestra Españita. Luis de la Fuente, a quien la mitad de España odia y la otra mitad no sabe quién es, ha conseguido empezar con buen pie la Euro 2024 de Alemania arrollando -sobre todo en la primera mitad- a una Croacia que no se esperaba en absoluto la propuesta española tan alejada de lo que preveíamos. Finalizó la dictadura del tiki taka, se acabó la siesta de la posesión.

Y es que España fue lo menos parecido a España -futbolísticamente hablando- en décadas. Si bien es cierto que la idea y la filosofía del juego combinativo sigue siendo el punto de partida, la ejecución dista mucho de la propuesta de predecesores como Luis Enrique, Robert Moreno, Lopetegui o Del Bosque -de alguno ya ni os acordabais-.

Porque el juego de asociación extremo en el que España sometía al rival en cuanto a posesión y dominio de balón dejó paso a una iniciativa mucho más vertical, directa y sencilla. Con llegadas desde los costados y rápida finalización, la selección consiguió romper con la paupérrima imagen que dejó en ese angustioso partido contra Marruecos en el Mundial de Qatar donde tan solo fue capaz de tirar una vez a portería en todo un partido -con prórroga incluida- y que todos aún temíamos que se pudiera repetir.

Buena prueba de ello es que por primera vez en una década, España perdió en lo que a posesión se refiere, pues Croacia se la ganó con un 46%-54% algo que los puristas del tiki taka, big data y los panenkitas de turno estarán lamentando. Porque los primeros 45 minutos ante Croacia fueron letales hasta el punto de ofrecer un abanico de posibilidades que hacía muchos años que no se veía en el combinado español: desde centros laterales, pasando por balones al espacio libre e incluso a la espalda de los centrales, así como una mejor toma de decisiones en los últimos metros.

Pero, a pesar de todo ello, sigue habiendo problemas serios como para postular ya a España como una firme candidata. Defensivamente el equipo presenta muchas dudas: desde desconexiones en la segunda parte hasta imprecisiones defensivas en base a una pareja de centrales que genera incertidumbre. Con esto no quiero decir que Le Normand y Nacho sean malos futbolistas, pero no son Piqué, Ramos, Puyol, Marchena o Albiol. Centrales con los que hemos ido a grandes citas y ofrecían más garantías -y mejor salida de balón-. Y es que no me va a bajar nadie del barco de que Mosquera y Pau Cubarsí podrían haber estado en la lista y, si me apuras, de titulares.

Como tampoco voy a comulgar con la idea de que el portero es un jugador más de campo. No entiendo la moda de que los guardametas sean quienes saquen el balón jugado con los pies y, mucho menos, que arriesguen en cada balón solo por ofrecer una salida asociativa a sus compañeros. ¿Por qué esa moda? ¿Desde cuándo el portero tiene que tocarla como si fuera Xavi Hernández? El sábado le volvió a pasar a Unai Simón -y no es la primera vez- al igual que este año le pasó millones de veces al City de Guardiola con Ederson. No entenderé jamás este tipo de cosas del fútbol moderno.

Sea como fuere, estamos ante una gran oportunidad, una nueva ilusión y un combinado que está evolucionando. Con un seleccionador que, aunque no es santo de mi devoción, ha conseguido enganchar a todo un país con tan solo medio partido rompiendo con un estilo que empezaba a hacerse pesado. Adiós al eterno tiki taka, se acabó la siesta.

