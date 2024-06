La Eurocup como relanzamiento

Deshojada, tarde, pero al fin deshojada la margarita para el Valencia Basket sobre su no inclusión en la Euroliga la próxima temporada, toca ahora activar la tecla de ese plan B establecido en el que la Eurocup será la competición que acoja a los taronja el próximo curso. Aunque el deseo y la esperanza de volver a competir con los mejores siempre ha estado, lo cierto es que el recelo de quedarse fuera, como así ha sido finalmente, coexistía en La Fonteta.

Con unos criterios arbitrarios, desconcertantes y hasta de cuestión de estado, el dinero, ha sido uno de los principales detonantes ya no tanto por la falta de ese músculo económico que en el Valencia Basket es más que sólido, sino por no tener el respaldo, como en otros países, de los siempre lucrativos derechos televisivos. Son unas derivadas complejas de controlar y que podían haber salido bien o no, esta vez el desenlace no fue el esperado.

En cualquier caso, no es el fin del mundo ni mucho menos. Pese a no estar ubicado en el tren de primera clase, el Valencia Basket volverá a jugar una competición en la que históricamente ha sentido un idilio constante con cuatro entorchados. Un torneo que impulsó al club hacia la verdadera élite tras aquella final a doble partido ante el Novo Mesto y que sirvió para abrir el camino hacia la Euroliga.

El club se ha visto obligado a reestructurar su idea y poner en marcha la confección de una plantilla que posiblemente pueda tener algo menos de pedigrí que si hubiera jugado la Euroliga, con menos efectivos, pero seguro que lo suficientemente competitiva para luchar por todo y cuando digo todo, es todo. El peaje de participar en la Euroliga ha conllevado, como hemos podido ver estos últimos años, un gran desgaste mental y físico. Aunque la adaptación de la estructura taronja ha sido cada vez mejor, esa transición a gestionar un calendario diabólico ha tenido en muchas ocasiones un gravoso peaje en partidos de liga y luego en las siempre peligrosas series por el título, en las que el Valencia Basket sufrió su grosero impacto.

Motiva la Eurocup y motiva la Liga Endesa. Me gustó el mensaje de Pedro Martínez en su presentación apostando por la competición doméstica. Denostada y olvidada a veces, no es solo un título, es más que eso. La liga conseguida en 2017 sirvió para demostrar que el poder de los grandes no era irreductible, que superar a los intocables era tangible y que el Valencia Basket iba a encontrar su hueco en ese metaverso. Con un calendario más flexible, y siempre exigente, La Fonteta tiene ganas de volver a celebrar títulos del equipo masculino y así poder vivir un año histórico con la garantía casi firme, de que el cuadro femenino volverá a tocar metal.

Precisamente, el enfoque y dibujo del proyecto femenino es de artista contrastado. Para la próxima campaña se está apostando por apuntalar al equipo con jugadoras contrastadas para ganar desde hoy mismo. Al mismo tiempo, se están cimentando las bases del futuro con decisiones de calado como las cesiones de Fam, Buenavida o Morro o el fichaje de Jelenc que tienen visos de ayudar al incremento de los éxitos en el mañana. Plan de presente y plan de futuro. Visos de obra maestra.

