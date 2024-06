Lamine y Nico, los jóvenes ya no tienen miedo

Cada vez que escucho a alguien decir que Lamine Yamal tiene 16 años mi corazón se rompe un poco. Y la verdad es que no se dice pocas veces. A su edad entrenaba tres veces por semana con mi equipo, los otros dos disfrutaba en la calle con los colegas jugando a fútbol un toque y al rey de la pista en la plaza de mi barrio. Incluso saltando la valla de algún campo municipal para disfrutar del césped y la hora de irse a casa era cuando se marchaba el sol, ya que evidentemente no estaba la luz encendida del campo en cuestión. Mientras yo hacía eso, Lamine se planta en una Eurocopa después de haber deslumbrado en el Barcelona, obligar que cambien a Raphinha de lado en Can Barça y dejar claro que nadie le puede toser en su extremo derecho tampoco en la Roja. Que es un privilegiado lo sabemos todos, que es muy bueno también lo sabíamos, pero que asume con una naturalidad insultante ser uno de los líderes del equipo carece de cualquier tipo de sentido. Cuando él recibe el balón el fútbol vuelve a tener ese punto que en los últimos años se había perdido. El regate sin miedo a la pérdida, el encarar sin decantarse por el pase fácil atrás y vuelta a empezar y la frescura mental de aquel que entiende qué pide cada situación de partido. Lamine es todo lo que soñábamos en el parque jugando con los amigos.

En el otro lado está Nico. También un jugón. Tal vez más explosivo y un talento que en apenas unas semanas cumplirá 22 años. Si recuerdo lo que estaba haciendo con 16 también se me vienen a la cabeza mis 22 en una residencia de Noruega, haciendo el Erasmus, trabajando de friegaplatos y matando los ratos entre estudio y fiesta con pachangas en los campos de fútbol de los aledaños del estadio del Brann de primera división noruega. Lo más parecido entre Nico y yo a esa edad ha sido la fiesta que se pegó el extremo tras ganar la Copa del Rey con el Athletic, el club de su vida. En San Mamés tienen que tener una mezcla de miedo tras cada regate por ver cómo alguien puede llegar y pagar la cláusula y orgullo por ver qué futbolista han hecho crecer. Nico es un talento descomunal que necesitaba un torneo con esta exposición para confirmar que lo que hace con el Athletic cada semana lo puede hacer con un punto más de exigencia. Con el máximo respeto a los leones. Y estoy seguro que Di Lorenzo, que nunca se había enfrentado a Nico, también piensa que el extremo español es uno de los mejores del mundo en su posición. Y no es una exageración. Con casi 22 años, por ejemplo, lleva bastante mejor Eurocopa que Saka quien a sus 23 ya lidera a un candidato a ganar la Premier como es el Arsenal. Y no es una crítica a Saka, otro gran talento, sino a la barbaridad que está haciendo Nico.

